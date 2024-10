Presentazione progetto “La Contessa” a Gubbio il 22 ottobre

Presentazione progetto – È stata convocata per martedì 22 ottobre alle ore 11:30 una conferenza stampa che si svolgerà presso la Sala Consiliare di Palazzo Pretorio a Gubbio. Durante l’incontro sarà presentato il progetto di marketing denominato “La Contessa, una porta tra terra e mare”. Questa iniziativa è stata ideata per favorire il rilancio del territorio e supportare le imprese turistiche che hanno subito danni a causa della chiusura della galleria, durata otto mesi.

L’incontro è organizzato da Confcommercio Umbria e Confcommercio Pesaro, con il patrocinio del Comune di Gubbio, dell’assessorato al Turismo della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria. Il progetto mira a incentivare il turismo e a sostenere le attività economiche locali, fortemente provate durante il periodo di chiusura.

Alla conferenza parteciperanno diverse figure chiave del territorio. Tra gli interventi previsti, ci sarà quello del Sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, che aprirà la sessione sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e il settore privato per la ripresa economica della zona. Sarà presente anche Barbara Marsili, Presidente di Confcommercio Gubbio, che esporrà i dettagli del progetto e le sue finalità, evidenziando come “La Contessa” possa diventare un punto di riferimento per il turismo locale.

Inoltre, interverrà Paola Salciarini, Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Gubbio, che illustrerà il supporto dell’amministrazione comunale in questa iniziativa e l’importanza della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale per attrarre visitatori. Rolando Fioriti, responsabile del settore turismo di Confcommercio Umbria, porterà la sua esperienza sul campo, fornendo un’analisi della situazione attuale e delle opportunità future per le imprese turistiche.

Infine, sarà presente Amerigo Varotti, Direttore di Confcommercio Pesaro e Urbino Marche Nord, che concluderà la conferenza con un intervento sulle sinergie tra le diverse associazioni e territori per promuovere un’immagine unitaria e competitiva. La conferenza stampa rappresenta un momento cruciale per la comunità locale e per le imprese che desiderano ricostruire e rafforzare la propria presenza sul mercato.

La presentazione di “La Contessa, una porta tra terra e mare” si propone di innescare un processo di sviluppo economico sostenibile e di riattivare il flusso turistico, con l’obiettivo di creare una rete di cooperazione tra le varie realtà economiche. L’incontro si preannuncia come un’opportunità unica per approfondire il dialogo tra le istituzioni e gli operatori economici, contribuendo così a delineare un futuro più prospero per il territorio di Gubbio.

Si invitano tutti gli interessati a partecipare per scoprire come questa iniziativa possa trasformare le sfide in opportunità e favorire la ripresa del settore turistico locale.