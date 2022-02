Chiama o scrivi in redazione

Memorie migranti festival 2022, edizione speciale online, 16 e 17 febbraio

Più che una conferma, una certezza. Non poteva mancare anche quest’anno lo speciale testimonial Piero Angela, che da anni segue il Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti – Centro di Ricerca sull’Emigrazione Italiana, ed in particolare il progetto “Memorie Migranti Festival”. “L’emigrazione italiana, fenomeno storico quasi completamente assente nei manuali scolastici”, spiega il giornalista, “attraverso questo progetto torna ad essere indagata diventando momento di riflessione e di confronto con le migrazioni che riguardano l’Italia ed il mondo oggi”.

Con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, del Consiglio Regionale dell’Emigrazione e dell’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea, in collaborazione con i media partner Erreti-Radio Tadino e Gualdo News, anche quest’anno il Museo Pietro Conti è pronto per il XVII appuntamento con Memorie Migranti Festival – speciale edizione online 2022, a cura di Catia Monacelli, direttore del Museo dell’Emigrazione.

“Dall’esperienza del Concorso Video Memorie Migranti”, ha sottolineato il primo cittadino Massimiliano Presciutti, Presidente del Museo dell’Emigrazione, “il Festival si arricchisce di presentazioni di libri, dibattiti, letture e proiezioni sul tema storico dell’emigrazione italiana e riflette sugli scenari migratori di oggi”.

Gli eventi in programma sono disponibili su Youtube Memorie Migranti Festival e sulla pagina facebook Museo dell’Emigrazione Pietro Conti il 16 e 17 febbraio. “Un programma”, ha specificato l’Assessore alla Cultura Barbara Bucari, “che mette in luce l’attività del Centro Studi del Museo dell’Emigrazione Pietro Conti. L’intento è di continuare a promuovere studi e ricerche anche in questo periodo che ha previsto purtroppo numerose limitazioni, con una serie di didattiche on-line, destinate alle scuole di ogni ordine e grado, che saranno a disposizione proprio attraverso il Festival”.

La kermesse aprirà i battenti il 16 febbraio con le presentazioni dei libri Come il gelso per la vite” di Flavia Cristaldi, Professoressa Ordinaria presso l’Università di Roma La Sapienza, per Tarka Edizioni e “Quei bravi ragazzi. Temi e figure della letteratura italoamericana”, di Gianni Paoletti, docente di Filosofia e Storia, per i tipi dell’Editoriale Umbra. Il 17 febbraio sarà la volta del progetto “Visita guidata al Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti”, condotta da Andrea Ippoliti e Sara Sabbatini, a cura di Phototales. A seguire una riflessione sul tema della multiculturalità e sui fenomeni di razzismo e xenofobia di cui sono stati vittime gli italiani emigrati all’estero. Preziosa inoltre l’intervista realizzata al giornalista Piero Angela, che si interseca anche con la sua esperienza professionale ed un intenso racconto autobiografico. Il festival rifletterà poi sulle nuove migrazioni attraverso la pubblicazione “Il Castello nell’uovo”, di Bakary Coulibaly e Luisa Concetti, Gruppo Albatros Il filo. A conclusione dall’archivio del Museo dell’Emigrazione, alcune immagini restaurate degli umbri all’estero con le loro testimonianze e storie di vita.

Per richiedere le pubblicazioni ed ulteriori informazioni è possibile scrivere o contattare i seguenti recapiti: info@emigrazione.it – 0759142445.

Programma

MEMORIE MIGRANTI FESTIVAL

XVII edizione, speciale on-line 2022

Testimonial Piero Angela

A cura di Catia Monacelli

Gualdo Tadino (Pg), 16-17 febbraio 2022

Tutte le interviste e le iniziative in programma saranno disponibili sulla pagina Fb Museo dell’Emigrazione nelle giornate indicate.

Mercoledì 16 febbraio

Saluti

Massimiliano Presciutti, Sindaco di Gualdo Tadino

Barbara Bucari, Assessore alla Cultura Comune di Gualdo Tadino

Catia Monacelli, Direttore Museo dell’Emigrazione Pietro Conti

Presentazione delle pubblicazioni

“Come il gelso per la vite”

di Flavia Cristaldi, Professoressa Ordinaria presso Università di Roma La Sapienza

Roma, Tarka Edizioni, 2021

“Quei bravi ragazzi. Temi e figure della letteratura italoamericana”

di Gianni Paoletti, docente di Filosofia e Storia

Foligno, Editoriale Umbra, 2020

Giovedì 17 febbraio

Scopriamo insieme … in attesa di tornare con le scuole al Museo

Visita guidata al Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti

Con Andrea Ippoliti e Sara Sabbatini

Approfondimento: Italiani? Brutta gente! Come ci vedevano … Come eravamo.

Riflettendo sulle nuove migrazioni …

“Il Castello nell’uovo”, di Bakary Coulibaly e Luisa Concetti

Gruppo Albatros Il filo, 2019

Parliamone con …

Intervista al giornalista Piero Angela

Dall’archivio del Museo dell’Emigrazione

Le immagini degli umbri all’estero e le loro storie di vita