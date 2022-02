Ceri 2022, il sindaco incontra Tesei e parlamentari umbri

Sta dando risultati molto positivi l’impegno del Comune relativo alla possibilità di vivere la Festa dei Ceri 2022, un lavoro serio, partecipato, condiviso con tutte le rappresentanze dei Ceri e con tutto il popolo ceraiolo.

da Ufficio stampa Comune di Gubbio

Grazie alla tempestività della redazione del Piano di Sicurezza si è aperta un’interlocuzione ampia che questa mattina ha portato il sindaco Filippo Stirati, dopo gli incontri dei giorni precedenti con il sindaco di Siena, i sindaci della Rete delle grandi macchine a spalla, il Prefetto e il Questore, a riunirsi con la presidente della Regione Donatella Tesei e con i parlamentari umbri Emma Pavanelli, Fiammetta Modena, Luca Briziarelli, Walter Verini, Virginio Caparvi.

Stirati ha rappresentato a tutti l’enorme spinta della comunità eugubina a riprendere la festa dopo i due difficilissimi anni trascorsi, sottolineando che il Piano per la Sicurezza è già pronto ed è stato condiviso con Prefetto, Questore e con la stessa presidente Tesei. “Un iter che ci ha visti, probabilmente per primi in Italia, muoverci con assoluto tempismo, e che sono certo sarà utile alla comunità regionale nonché a quella nazionale per altri appuntamenti di folklore e spiritualità. Non a caso siamo in contatto con il sindaco di Siena e con le comunità della Rete delle grandi macchine a spalla”.

La presidente Donatella Tesei ha parlato di una “interlocuzione istituzionale aperta e bene avviata: il ritorno di questo evento – ha detto – è esigenza di tutta la Regione, lavoreremo perché la Festa si possa realizzare, naturalmente in sintonia con quelle che saranno tutte le eventuali indicazioni. Da parte vostra è stata fondamentale l’interlocuzione con Prefettura, Questura e sanità: sono convinta che con responsabilità e con il buonsenso di tutti abbiamo in mano tutti gli strumenti per vivere la Festa dei Ceri 2022 con il massimo della sicurezza. Il desiderio del ritorno dei Ceri è grande, da parte davvero di tutti”.

Stirati ha ringraziato il senatore Luca Briziarelli per l’emendamento presentato in Senato ed ha auspicato, anche a seguito della disponibilità dimostrata sia dalla senatrice Fiammetta Modena sia dalla senatrice Emma Pavanelli, che tutti i rappresentanti umbri al Governo, senza distinzioni politiche né di appartenenza ma in nome di una volontà e di un desiderio comuni, presidino la parte sanitaria, viste anche le sollecitazioni del Prefetto a tenere in considerazione le indicazioni del CTS e l’evolversi del quadro pandemico da questo punto di vista.

L’onorevole Verini ha sottolineato l’importanza di “non mettere bandierine, né procedere a colpi di emendamenti: occorre da parte nostra la condivisione di un percorso, gestendo insieme ogni questione, all’insegna di una volontà comune e di un desiderio che ci unisce tutti, ossia quello di restituire alla comunità eugubina, alla Regione Umbria e direi a tutto il Paese la Festa dei Ceri”.

Ora l’impegno del Comune e delle componenti ceraiole proseguirà con una assidua interlocuzione con il CTS regionale, al fine di monitorare passo passo le indicazioni sanitarie e poter cominciare a modulare il Piano proprio sulla base delle indicazioni normative relative all’andamento pandemico.