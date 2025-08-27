Monte Castello di Vibio celebra 25 anni dell’Unitre

Due giorni di eventi, mostra e incontri a Palazzo Persiani

In occasione del 25° anniversario dell’Università delle Tre Età, il borgo umbro si prepara a ospitare un fine settimana ricco di iniziative culturali e sociali. Sabato 30 e domenica 31 agosto, Palazzo Persiani diventerà il cuore della celebrazione, con una mostra fotografica che ripercorre le tappe fondamentali dell’associazione dal 2000 ad oggi. La rassegna illustrerà i corsi svolti, le conferenze, i momenti di socializzazione, le visite a musei e città d’arte, e, soprattutto, i protagonisti di questo lungo percorso culturale.

Tra i relatori saranno presenti Gustavo Cuccini, già presidente nazionale dell’Unitre, e Mara Quadraccia, membro del Comitato Esecutivo Nazionale, che interverranno sul ruolo delle Università delle Tre Età nella promozione della cultura aperta e inclusiva. L’Unitre si conferma un luogo dove non è richiesto alcun titolo di studio, ma dove ogni età è occasione di apprendimento, confronto e valorizzazione della memoria come strumento per affrontare il futuro.

Gli eventi, patrocinati dal Comune di Monte Castello di Vibio, vedranno anche la partecipazione di Giovanni Paoletti, figlio della scrittrice contadina Rina Gatti, che parlerà del valore della memoria per la costruzione di progetti consapevoli e per riscoprire la ricchezza della vita quotidiana.

Le due giornate rappresentano una sintesi intensa di storia, conoscenza e comunità, celebrando l’impegno culturale e la socialità che da un quarto di secolo caratterizzano l’Università delle Tre Età di Monte Castello di Vibio.