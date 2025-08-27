Gualdo Tadino, cocaina nascosta: 19enne denunciato

Controlli nel parcheggio: sequestrati 12 g di droga e 170 euro

I Carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino hanno denunciato in stato di libertà un 19enne di origine albanese, residente in provincia di Torino, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di pattugliamento nei pressi di un centro commerciale, i militari hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto nel parcheggio. Fermato per un controllo, il ragazzo ha mostrato un atteggiamento nervoso e ambiguo che ha spinto gli operanti a procedere con una perquisizione personale.

Nel borsello, i Carabinieri hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina. Ulteriori accertamenti sul luogo hanno permesso di scoprire altre nove dosi, per un totale di circa 12 grammi di sostanza, attribuite al 19enne grazie a successive verifiche. Sequestrati anche 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali altri coinvolgimenti nella distribuzione di droga. L’operazione sottolinea l’attenzione dei Carabinieri locali al contrasto dello spaccio nei pressi di aree frequentate da cittadini e famiglie.