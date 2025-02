No all’eolico in Appennino, audizioni in Seconda Commissione

umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Riserva di alloggi Ers per l’emergenza abitativa nel 2025 Riserva – L’amministrazione comunale ha stabilito, in continuità con l’anno precedente e in conformità alla normativa [Leggi ancora] L'articolo Riserva di alloggi Ers per l’emergenza abitativa nel 2025 proviene da umbriajournal.com.

umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Transizione energetica in Umbria: al via l’individuazione delle aree idonee Transizione energetica – “Subito al lavoro per individuare le aree idonee e non idonee per [Leggi ancora] L'articolo Transizione energetica in Umbria: al via l’individuazione delle aree idonee proviene da umbriajournal.com.

Tommaso Benedetti