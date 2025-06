Nocera Umbra: “Trame di Fiori” tra arte tessile e storia

L’ex Monastero di San Giovanni Battista ospita la terza edizione

L’ex Monastero di San Giovanni Battista a Nocera Umbra sarà la cornice di “Trame di Fiori”, la terza edizione dell’esposizione organizzata dall’Associazione Il Telaio Umbro, in programma per il 14 e 15 giugno. L’evento celebra l’arte tessile, presentando manufatti di pregio in armonia con raffinate creazioni floreali.

Ricamatrici, merlettaie e tessitrici da ogni regione italiana convergeranno nel sito storico per mostrare le loro opere, che rappresentano un legame con le tradizioni artigianali e la riscoperta del lavoro manuale. La manifestazione si propone come un ponte culturale, incoraggiando lo scambio tra diverse realtà artistiche e promuovendo l’identità umbra. L’iniziativa offre al pubblico la possibilità di immergersi in un universo ricco di storia e bellezza, ospitato in un monastero del ‘300. Questo connubio tra l’antico patrimonio del Monastero e l’innovazione dell’artigianato tessile promette un’esperienza unica per i visitatori.