Nuovo Sistema di Auto-prestito alla Biblioteca Sperelliana

Nuovo Sistema – La Biblioteca Comunale Sperelliana di Gubbio ha riattivato il sistema di auto-prestito, una tecnologia che dal 2019 non era operativa e che consente agli utenti di gestire autonomamente la registrazione, la restituzione e la proroga dei prestiti bibliografici.

Questo sistema utilizza la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), permettendo agli utenti di effettuare tutte le operazioni direttamente presso la postazione di auto-prestito. Dopo essersi autenticati tramite tessera sanitaria o carta d’identità elettronica, gli utenti possono selezionare i libri disponibili a scaffale aperto, registrarli automaticamente e, al termine del prestito, restituirli o prorogarli senza l’intervento del personale bibliotecario. Nonostante l’autonomia offerta dal sistema, il personale della biblioteca rimane a disposizione per supporto e assistenza in altre attività bibliotecarie, come la consulenza bibliografica, la consultazione di banche dati, il prestito interbibliotecario e l’accesso a numerosi altri servizi.

L’implementazione del sistema di auto-prestito è stata resa possibile grazie a un finanziamento derivante dall’avanzo di bilancio del Comune e al fondamentale interessamento dell’assessore alla Cultura Paola Salciarini. La realizzazione del progetto ha visto la collaborazione di dirigenti e funzionari comunali, con il supporto della Regione Umbria – Servizio Bibliotecario Regionale.

Salciarini ha commentato: “Si tratta di un passo avanti verso il miglioramento dei servizi offerti alla comunità, un sistema che si inserisce nel nostro impegno continuo di ottimizzare l’accesso alle risorse culturali, migliorando l’esperienza di tutti gli utenti, cittadini e visitatori occasionali. Ancora una volta, voglio fare un plauso e un apprezzamento per il lavoro del personale della biblioteca, caratterizzato sempre da grande impegno e professionalità”.

La tecnologia RFID alla base del sistema di auto-prestito consente una gestione semplice e veloce dei prestiti, migliorando l’efficienza e l’esperienza degli utenti della Biblioteca Sperelliana. Gli utenti possono ora scegliere tra una vasta gamma di libri a scaffale aperto, registrarli in autonomia e gestire le operazioni di prestito in completa autonomia. La Biblioteca Sperelliana continua a offrire supporto e assistenza per garantire che tutti possano usufruire al meglio di questo nuovo servizio innovativo.

Il sistema rappresenta un importante passo avanti per la Biblioteca Sperelliana, rendendo i servizi bibliotecari più accessibili e convenienti per tutti. Grazie alla tecnologia RFID, gli utenti possono ora gestire i propri prestiti in modo più efficiente e autonomo, senza dover ricorrere all’intervento del personale bibliotecario.

L’assessore Salciarini ha sottolineato l’importanza del sistema di auto-prestito come parte integrante dell’impegno della Biblioteca Sperelliana nel migliorare l’accesso alle risorse culturali e nel rendere i servizi bibliotecari sempre più efficienti e user-friendly. Il supporto della Regione Umbria e la collaborazione tra i vari attori coinvolti sono stati fondamentali per la realizzazione di questo progetto innovativo, che mira a migliorare l’esperienza di tutti gli utenti della biblioteca.

In conclusione, il sistema di auto-prestito presso la Biblioteca Sperelliana di Gubbio rappresenta una significativa innovazione tecnologica che semplifica e velocizza il processo di prestito dei libri, migliorando l’esperienza degli utenti e ottimizzando l’accesso alle risorse culturali offerte dalla biblioteca.