Oltre l’estinzione: Un nuovo festival a Gubbio

Viaggio tra dinosauri, geologia, natura e catastrofi di ieri e oggi

Due giorni di conferenze, escursioni, degustazioni, laboratori e giochi per tutte le età, in un luogo simbolo della geologia mondiale. Oltre l’Estinzione è un festival di divulgazione scientifica e attività ludico-educativa nato per raccontare la vita sulla Terra, i grandi cambiamenti ambientali e le catastrofi naturali del passato e del presente, attraverso il fascino dei dinosauri, la geologia, la paleontologia e la scienza contemporanea.

La città di Gubbio – nota per il celebre Chiodo d’oro e la Gola del Bottaccione, prima testimonianza dell’impatto di un asteroide che portò all’estinzione dei dinosauri – diventa il teatro naturale di un evento che intreccia scienza, storia naturale, arte e gusto.



Un programma per tutti

Conferenze divulgative accessibili al grande pubblico per affrontare i grandi temi della Terra: evoluzione e biodiversità, estinzioni di massa e rinascite, creature fossili e viventi, grazie a scienziati, divulgatori, paleoartisti e youtuber attivi nel campo della comunicazione scientifica. Non mancheranno presentazioni di libri e proiezioni, tra cui un documentario sullo scheletro di Spinosauro rinvenuto nel Sahara.



Attività per famiglie, bambini e curiosi

Laboratori creativi, giochi, attività interattive e il Prendi il tuo Dino con la possibilità di portare a casa un ricordo personalizzato. Con Chiedi al paleontologo sarà possibile dialogare direttamente con gli esperti in modo informale. Si potrà visitare la mostra Extinction – Prima e dopo la scomparsa dei dinosauri e partecipare al Saurotrek con escursioni guidate nella Gola del Bottaccione. Due momenti quotidiani di degustazione gratuita di prodotti tipici umbri accompagneranno le conferenze e daranno voce ai produttori del territorio, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Appuntamenti speciali

SABATO 19/7

DINOCENA CON IL T-REX

—

DOMENICA 20/7

CINEMA ALL’APERTO CON DIBATTITO SCIENTIFIC

Una bella settimana per approfondire e divertirsi con famiglia e amici nello splendido Parco di San Benedetto.

Scarica il programma completo in pdf

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 340.4690268