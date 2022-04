Pasqua a Gualdo Tadino: musei e la Processione del Venerdì Santo

A Gualdo Tadino il weekend pasquale si illumina di colori, grazie ad un ricco programma di eventi culturali e della tradizione religiosa che animano la città. Protagonisti la Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo, una delle più apprezzate in tutta la regione, con la toccante esposizione del simulacro del “Cristo Morto”, a cura della Confraternita della Santissima Trinità, presso la chiesa monumentale di San Francesco.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Gualdo Tadino

Ma ancora musei e mostre per un viaggio nell’arte contemporanea e antica: La mostra di Benito Cavalieri, “Plasmare l’immaginazione”, alla Rocca Flea, “Arte, fuoco e ceralacca. I sigilli della Collezione Francesco Allegrucci”, mentre nella chiesa di San Francesco “Passio Domini”, la mostra fotografica che racconta la Processione, a cura del Gruppo Fotografico Gualdese.

Grazie all’iniziativa “un solo biglietto, tanti musei”, dal Venerdì Santo al lunedì di pasquetta, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, si può visitare l’intero percorso: la Rocca Flea, il Museo dell’Emigrazione, il Museo Archeologico Antichi Umbri, il Museo della Ceramica, l’Opificio Rubboli e il Museo del Somaro. Centro per l’Arte Contemporanea. Uno straordinario viaggio, partendo dal monumento simbolo della città, la Rocca Flea, imponente fortezza restaurata dall’imperatore Federico II di Svevia,

sarà facile lasciarvi conquistare da un itinerario unico, per scoprire la bellezza della tipica ceramica a lustro oro e rubino, con le sue preziose iridescenze e la storia dei maestri Paolo Rubboli e Alfredo Santarelli, per poi immergersi nei dipinti ed affreschi, tra tardo Gotico e Rinascimento, dell’area umbro-marchigiana e nelle opere di Matteo da Gualdo, capostipite di una singolare famiglia di notai-pittori. Ancora un tuffo nel passato più remoto e suggestivo con i reperti archeologici che spaziano tra preistoria e Medioevo, per approdare alla scoperta dell’affascinante civiltà degli antichi umbri.

Un balzo in avanti riporterà i visitatori tra Ottocento e Novecento, sulla scia dell’emigrazione italiana all’estero, che ha visto in meno di un secolo 27 milioni di partenze, presentata in chiave multimediale, attraverso le fonti dell’epoca.

Venerdì alle 20.30con la storica Processione del Venerdì Santo, si potrà ammirare un corteo imponente che rievoca la Passione di Gesù secondo la tradizione medioevale tramandata dalla Confraternita di Santa Maria dei Raccomandati, i cui associati indossavano caratteristici sacchi bianchi con cappuccio ieri come oggi. Sull’impronta lasciata da queste compagnie laicali, prese corpo la grandiosa e spettacolare processione figurativa e drammatica del Venerdì Santo che ogni anno muove dalla chiesa di San Francesco, dove è custodito il simulacro del Cristo Morto, e nel suo lento procedere per le vie della città rappresenta, con oltre duecento personaggi, la tradizionale sequenza del dramma storico della Passione con quattordici gruppi che ripropongono gli episodi più significativi della Via Crucis. Al suono della particolarissima “battistrangola”, antico strumento musicale quasi del tutto scomparso, un gruppo di incappucciati annuncia la processione che sfila alla luce delle fiaccole. Chiudono, significativamente, il simulacro del Cristo Morto, trasportato per antica tradizione dalla Confraternita della Santissima Trinità, la statua della Madonna Addolorata e i fedeli.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.polomusealegualdotadino.it , oppure contattare la segreteria organizzativa al 3477541791.