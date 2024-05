Piscina comunale di Gualdo Tadino, finanziamento 1 milione di euro

Un milione di euro in arrivo al Comune di Gualdo Tadino che consentiranno interventi di Restyling ed efficientamento totale della Piscina Comunale, che andrà ad essere parte integrante della neo costituita CER (Comunità Energetica Rinnovabile).

Il finanziamento di 1 milione di euro (cofinanziato per 180.000 € dal Comune di Gualdo Tadino) è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria del 2 maggio e fa parte del PE FESR 2021-2027 – Priorità 2 – Azioni 2.1.2, 2.2.2 e 2.4.1 – Bando per il supporto ad interventi di efficientamento energetico, di produzione di energia da fonti rinnovabili, di prevenzione del rischio sismico degli impianti sportivi pubblici esistenti – D. G. R. n. 822 del 2 agosto 2023.

Gli interventi che verranno effettuati nella Piscina Comunale consentiranno di proseguire il percorso sulla

sostenibilità intrapreso da diverso tempo da parte del Comune di Gualdo Tadino.

La piscina coperta è aperta tutto l’anno, due vasche interne, una da 25 metri e una per bambini con acqua bassa. In estate è dotata anche di giardino solarium esterno attrezzato con ombrelloni e lettini. Sia in estate che in inverno è possibile fare attività di nuoto libero, corsi di scuola nuoto per bambini e adulti per ogni livello ed età, aquafitness, personal trainer, attività per gestanti e neonati. Maggiori informazioni online: https://www.azzurrapiscine.it/