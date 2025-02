Precipita con il trattore, muore imprenditore di 44 anni

Precipita – Un uomo di 44 anni, Renzo Casagrande, ha perso la vita dopo essere precipitato con il suo trattore lungo un burrone sulla strada che collega Sigillo a Montecucco. L’imprenditore eugubino, alla guida di un mezzo utilizzato anche come spazzaneve, avrebbe sfondato il guard-rail finendo nel vuoto. L’impatto gli è stato fatale.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sigillo, i colleghi della Forestale, il 118 e i vigili del fuoco, che hanno avviato le ricerche nella scarpata. L’operazione di recupero è risultata complessa e ha richiesto l’uso di droni per individuare il punto esatto in cui si trovava il corpo della vittima.

Dopo una lunga ricerca, i soccorritori hanno trovato il trattore ribaltato e, poco distante, il corpo senza vita di Casagrande. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. La violenza dell’impatto non gli ha lasciato scampo.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Sarà disposta un’autopsia per verificare se l’uomo abbia avuto un malore prima della caduta o se vi siano state altre cause che hanno determinato l’uscita di strada del mezzo.

Le forze dell’ordine stanno accertando se Casagrande fosse impegnato in un’attività di pulizia stradale e spargimento del sale, vista la possibilità di formazione di ghiaccio nella notte precedente. La strada interessata dall’incidente è di proprietà della Provincia e i rilievi sono stati eseguiti per verificare eventuali responsabilità o anomalie nelle condizioni del manto stradale. L’apertura di un fascicolo d’indagine è stata disposta per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

La comunità eugubina è sotto shock per la tragica scomparsa dell’imprenditore, che lascia la compagna e due figli. I funerali saranno programmati nei prossimi giorni, dopo le disposizioni dell’autorità giudiziaria.