Svila Perugia Basket sfida Gualdo, ma chiude in sconfitta

Svila Perugia Basket – La Svila Perugia Basket ha disputato un incontro impegnativo contro la capolista Basket Gualdo, ma alla fine ha dovuto accettare una sconfitta con il punteggio di 83 a 66. La partita, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C nel girone umbro-abruzzese, ha visto i padroni di casa prevalere, sebbene gli ospiti abbiano mostrato una buona prestazione per gran parte del match.

Il match è iniziato con ritmi contenuti, con entrambe le squadre che hanno faticato a trovare il canestro. Tuttavia, nel secondo quarto, il Basket Gualdo ha iniziato a prendere in mano le redini del gioco. Grazie a un aumento dell’intensità e a diverse azioni in contropiede, è riuscito a chiudere il primo tempo con un vantaggio di otto punti, fissando il punteggio sul 43-35.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, la Svila Perugia Basket ha mostrato una reazione decisa, con un’intensificazione della difesa, in particolare grazie all’impegno di capitan Righetti e di un attento Pennicchi. In attacco, Norkus ha giocato un ruolo fondamentale, realizzando nove punti nei primi otto minuti del terzo quarto. Questo ha permesso agli ospiti di avvicinarsi, portandosi a soli due punti di distanza (54-52). Tuttavia, due triple messe a segno dai locali hanno riportato il margine a otto punti, chiudendo la frazione sul 60-52.

Nell’ultimo quarto, la Svila Perugia ha cercato nuovamente di recuperare terreno, con due triple di Pennicchi che hanno alimentato le speranze di riaggancio. Tuttavia, il Basket Gualdo ha risposto prontamente grazie all’intesa tra Monacelli e Filahi, che ha consentito ai locali di allungare nuovamente nel punteggio. Negli ultimi minuti, Gualdo ha gestito il vantaggio con calma, concludendo il match sul punteggio finale di 83 a 66.

Coach Vispa ha commentato la sconfitta evidenziando che, nonostante il risultato negativo, ci sono stati aspetti positivi da cui trarre insegnamenti per il proseguo della stagione. Ha dichiarato: «È una sconfitta amara, ma possiamo trarre spunti positivi per affrontare al meglio la fase finale del campionato. Ci sono state molte cose buone, ma dobbiamo anche lavorare su alcune lacune».

Ora l’attenzione della Svila Perugia Basket si sposta sulla prossima gara, che si svolgerà al PalaFoccià di Ferro di Cavallo contro l’Unibasket Lanciano. Questo incontro si terrà sabato 22 febbraio alle 18:30 e rappresenta un’importante opportunità per la squadra di riscattarsi e cercare di tornare alla vittoria.

La prestazione, pur con alcune difficoltà, ha mostrato il potenziale della Svila Perugia Basket e l’impegno della squadra, che continua a lavorare per migliorare e affrontare le sfide future con determinazione. Il match contro Gualdo ha messo in luce non solo le capacità dei singoli giocatori, ma anche l’importanza del collettivo e della strategia di gioco.

Il campionato di Serie C si presenta competitivo e ogni partita è cruciale per le ambizioni di classifica. Per la Svila Perugia Basket, ogni incontro rappresenta un’opportunità per crescere e migliorare, e il focus rimane sulla preparazione per il prossimo impegno, con la speranza di ottenere un risultato positivo contro Lanciano.

La squadra, consapevole delle proprie potenzialità, punta a sfruttare le esperienze accumulate, anche quelle meno fortunate, per affinare le proprie capacità e affrontare al meglio le prossime sfide. La determinazione e il lavoro di squadra saranno fondamentali nei prossimi match, mentre i tifosi sperano di vedere un cambio di rotta in termini di risultati.

In conclusione, la Svila Perugia Basket si prepara a una settimana di allenamenti intensi, con l’obiettivo di arrivare pronta alla sfida contro l’Unibasket Lanciano, dove la squadra avrà la possibilità di riscattarsi e tornare a far punti. La fiducia nella crescita e nel miglioramento della squadra rimane alta, e l’appuntamento al PalaFoccià si preannuncia come un momento cruciale per la stagione in corso.