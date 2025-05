Rugby Gubbio chiude la stagione: emozioni al Coppiolo

Sconfitta con onore contro la Capitolina, Lupi al sesto posto

Termina con emozione e applausi la stagione 2024/25 del Rugby Gubbio in Serie B. Al campo Coppiolo, l’Unione Rugby Capitolina si è imposta per 27-19, in una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. I Lupi eugubini, nonostante la sconfitta, hanno salutato il pubblico stremati ma felici, ricevendo un lungo e sentito tributo dagli spalti.

La partita ha visto i padroni di casa siglare tre mete grazie alla forza del pacchetto di mischia, con due trasformazioni precise realizzate da Riccardo Romagnoli Poloni. A firmare le marcature, due volte Luigi Pretotto e una Silvano Broqua. La Capitolina, invece, ha risposto con cinque mete, costruendo così il margine che ha fissato il risultato finale.

In campo per il Rugby Gubbio sono scesi Floridi, Gioè, Giorgini, Crotti, Fioriti, Romagnoli Poloni, Smacchi, Urbanelli, Sonini, Broqua, Micale, Capannelli, Giocomini, Pretotto, Ferrenti, Prosperini, Casagrande, Caroli, Di Fiore, Piobbichi, Sciamanna e Lorenzi. Il premio di Garden Man of the Match è stato assegnato a Gabriele Micale, che ha salutato il rugby giocato dopo una lunga carriera che lo ha visto protagonista anche nella storica promozione in Serie B.

Il cammino stagionale dei Lupi è iniziato il 13 ottobre 2024 ed è stato lungo 18 partite, caratterizzato da un andamento altalenante ma anche da una evidente crescita tecnica e atletica. L’avvio del campionato si è rivelato complesso, con sconfitte pesanti contro avversari di alto livello come San Benedetto e Lions Alto Lazio. Tuttavia, il Rugby Gubbio ha trovato la propria identità strada facendo, inanellando successi preziosi come quelli contro C.U.S. Siena, Rugby Perugia e Rugby Jesi.

Particolarmente significativa la vittoria casalinga contro Perugia all’andata, e altrettanto intensa la battaglia vinta contro Cavalieri Union nel ritorno. Complessivamente, il bilancio ha mostrato una squadra più efficace davanti al pubblico amico, anche grazie al supporto costante dei tifosi, che hanno seguito i Lupi non solo dal vivo, ma anche attraverso le dirette trasmesse sull’app Veo Live.

Il Rugby Gubbio chiude così il campionato al sesto posto, una posizione che garantisce la permanenza nella Serie B anche per la stagione 2025/26. Un risultato che premia il lavoro svolto dentro e fuori dal campo e che pone le basi per una nuova annata di sfide.

La società eugubina si prepara ora a celebrare ufficialmente la chiusura della stagione senior il prossimo 3 maggio 2025. In occasione dell’ultima gara della squadra Cadetta nella Serie C Coppa della Sibilla, il Coppiolo ospiterà una giornata interamente dedicata al rugby. Saranno protagonisti anche i piccoli del MiniRugby e l’Under 16, prima del match di Serie C in programma alle 16:00.

A seguire, il tradizionale Terzo Tempo aprirà la festa finale, coinvolgendo atleti, tecnici, famiglie e tifosi in un momento di condivisione e di celebrazione di una stagione che, al di là dei risultati, ha regalato emozioni autentiche e momenti indimenticabili per tutta la comunità sportiva del Rugby Gubbio.