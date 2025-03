Rugby Gubbio vince 36-12 contro Jesi e consolida la classifica

Successo nella 16ª giornata di Serie B, la squadra resta al 6° posto

Il Rugby Gubbio ha ottenuto una nuova vittoria nel Campionato di Serie B, superando Rugby Jesi per 36-12. Il match, valido per la 16ª giornata del Girone 4, si è disputato al Coppiolo di Gubbio. Grazie a questo risultato, la squadra conferma la propria posizione in classifica con 38 punti, garantendo la permanenza in categoria.

La partita si è aperta con una meta di Lorenzo Crotti, seguita dalle marcature di Silvano Broqua (trasformazione di Romagnoli Poloni), Francesco Giorgini (trasf. Romagnoli Poloni) e Giovanni Piobbichi. Jesi ha reagito con una meta prima della fine del primo tempo, chiuso sul 24-5 per Gubbio.

Nella ripresa, gli ospiti hanno accorciato le distanze, portandosi sul 24-12, ma il Rugby Gubbio ha risposto con altre due mete di Piobbichi e Broqua, quest’ultima arrivata dopo un preciso calcio di Romagnoli. Il punteggio finale di 36-12 consegna ai padroni di casa altri 5 punti in classifica.

Il premio Man of the Match è stato assegnato a Luigi Pretotto. La prossima partita del Rugby Gubbio è in programma il 6 aprile a Firenze, con diretta streaming su VEO LIVE.

Nel settore giovanile, vittoria per i Centauri U16, che hanno battuto i Cavalieri Union 2 per 24-12 a Foligno. Il prossimo turno vedrà gli U18 affrontare il Perugia Junior, mentre gli U16 ospiteranno il Rugby Lucca a Gubbio.

Nelle altre gare della 16ª giornata:

CUS Siena – Lions Amaranto Livorno 24-0

Cavalieri Union Rugby – Rugby Perugia 36-29

Lions Alto Lazio – UR Firenze 41-6

UR Capitolina – UR San Benedetto 24-10

Classifica aggiornata:

UR San Benedetto 71

Lions Alto Lazio 70

UR Capitolina 62

Rugby Perugia 41

CUS Siena 40

Rugby Gubbio 38

Cavalieri Union Rugby 36

Lions Amaranto Livorno 28

UR Firenze 16

Rugby Jesi 10

Il Rugby Gubbio prosegue la sua stagione con l’obiettivo di chiudere il campionato con il miglior piazzamento possibile.