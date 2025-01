Sfilata “Natale da Cani” a Gualdo Tadino il 5 gennaio

Sfilata “Natale da Cani” – Un evento unico per gli amanti degli animali andrà in scena domenica 5 gennaio a Gualdo Tadino, con la sfilata “Natale da Cani”. L’iniziativa, dedicata agli amici a quattro zampe, si terrà in piazza Martiri della Libertà, cuore pulsante del centro storico. La manifestazione prevede una competizione amatoriale che premia i cani in diverse categorie, con l’obiettivo di celebrare la gioia di condividere momenti speciali con i propri compagni a quattro zampe.

L’iscrizione alla sfilata sarà possibile dalle 14:30 alle 15:30, con una quota di partecipazione di 10 euro, comprensiva di un simpatico omaggio per ogni cane iscritto. L’inizio della sfilata è fissato per le ore 16:00. È consigliata la pre-iscrizione, che può essere effettuata tramite il numero telefonico 392 256 5889, indicando il nome del cane, del proprietario, l’età dell’animale e una breve descrizione del partecipante.

La manifestazione, originariamente programmata per il 7 dicembre 2024, è stata posticipata a causa di motivi organizzativi, ma si conferma come un’opportunità imperdibile per vivere una giornata all’insegna della socialità e del divertimento. Il centro storico di Gualdo Tadino sarà animato da una folla di cani e proprietari, offrendo un’occasione per riflettere sull’importanza del legame con gli animali e sul valore che essi hanno nel migliorare la vita delle persone.

L’assessore al welfare, Gabriele Bazzucchi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, evidenziando come eventi come questo contribuiscano a sensibilizzare la comunità sulla necessità di crescere con gli animali da compagnia, migliorando l’autostima, l’empatia e le capacità relazionali. “Vedere tanti amici a quattro zampe in centro è un messaggio positivo – ha dichiarato Bazzucchi – un’occasione per promuovere la cultura del rispetto per tutte le forme di vita, soprattutto quelle più fragili”.

Un ulteriore valore aggiunto dell’evento è dato dalla partecipazione dei numerosi volontari che operano sul territorio. Bazzucchi ha voluto ringraziare pubblicamente chi si dedica quotidianamente alla cura e al benessere degli animali, esprimendo gratitudine per l’impegno instancabile che permette a Gualdo Tadino di essere un esempio di comunità sensibile al tema della tutela degli animali.

L’iniziativa, che ha riscosso già un notevole interesse tra gli amanti dei cani della zona, non è solo una sfilata, ma anche un’occasione per riflettere sulla relazione tra uomo e animale. La manifestazione si propone come un punto di incontro per coloro che desiderano condividere l’amore per i cani, vivendo una giornata ricca di allegria e momenti di svago, favorendo la crescita di un senso di comunità.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 5 gennaio alle 16:00 in piazza Martiri della Libertà, dove i partecipanti potranno godere di una sfilata speciale in compagnia dei loro amici a quattro zampe.