Sigillo e Italgas per verde urbano e scuole sostenibili

Riqualificate aree verdi e creato orto didattico scolastico

Il Comune di Sigillo e Italgas hanno ufficialmente presentato due interventi di rigenerazione urbana e ambientale: la messa a dimora di nuove alberature in via Pietro Nenni e la realizzazione di un orto didattico presso l’Istituto Comprensivo Statale in via Umbria. Le opere fanno parte dell’iniziativa “Click To Be Green”, promossa da Italgas per integrare l’uso del digitale nei servizi di distribuzione del gas, e allo stesso tempo promuovere l’educazione ambientale e la sostenibilità urbana.

L’area verde di via Pietro Nenni è stata oggetto di piantumazione di 50 nuovi alberi, in prevalenza appartenenti al genere Quercus, tra cui Quercus cerris e Quercus robur. Queste essenze arboree sono state scelte per la loro capacità di arricchire il patrimonio botanico locale, contrastare le isole di calore, migliorare la qualità dell’aria e incrementare la biodiversità nel contesto urbano.

Contemporaneamente, presso l’Istituto Comprensivo Statale, è stata installata una serra didattica su un terreno messo a disposizione gratuitamente dal Comune, precedentemente donato dagli eredi di Celestino Bastianelli. La struttura è completamente attrezzata e recintata, consentendo agli studenti di intraprendere percorsi educativi legati all’agricoltura sostenibile e alla conoscenza dei cicli naturali. Attraverso la gestione dell’orto, i giovani avranno modo di sperimentare sul campo i principi dell’ecologia e della responsabilità ambientale.

Il terreno dove sorge la serra scolastica è stato intitolato a Celestino Bastianelli, in segno di gratitudine per la donazione effettuata alla comunità. L’intitolazione è avvenuta nel corso della cerimonia di inaugurazione, a testimonianza del legame tra memoria locale e sviluppo sostenibile.

Il progetto “Click To Be Green”, all’interno del quale si inseriscono questi interventi, si avvale dei servizi digitali denominati “Click To Gas”, sviluppati da Italgas in collaborazione con le aziende di vendita del settore. Questa tecnologia consente di gestire in modalità automatizzata le attività legate al preventivo, all’allaccio e all’attivazione delle forniture di gas, riducendo le emissioni di CO₂ associate alle operazioni tradizionali e contribuendo a una maggiore efficienza ambientale.

Oltre a migliorare il paesaggio urbano, gli interventi promossi intendono rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali, a partire dalle giovani generazioni. Il progetto dell’orto scolastico punta infatti a sviluppare una didattica attiva, che unisca apprendimento e servizio alla comunità. Tale approccio, noto come Service Learning, prevede il coinvolgimento intergenerazionale in attività condivise, finalizzate all’acquisizione di competenze e alla maturazione di una coscienza civica ed ecologica.

L’intervento ha visto il contributo diretto della dirigenza scolastica, dei docenti e degli studenti, che hanno preso parte in modo partecipativo alla progettazione e all’allestimento dell’area orticola. Il progetto è stato pensato come uno spazio educativo permanente, un laboratorio a cielo aperto dove i ragazzi possano apprendere il valore della cura dell’ambiente attraverso attività concrete e quotidiane.

L’iniziativa congiunta tra Comune di Sigillo e Italgas rappresenta un modello di collaborazione tra enti pubblici, scuola e impresa. I due interventi inaugurati, orientati alla valorizzazione del verde e alla promozione della sostenibilità, si inseriscono in una più ampia strategia di innovazione tecnologica e ambientale promossa dal gestore del servizio di distribuzione del gas.