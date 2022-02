Terre Alta Umbria, online il sito tra enogastronomia e natura

E’online il nuovo sito web del Tau, Terra Alta Umbria (www.terraltaumbria.it), il progetto finanziato dal GAL alta Umbria con fondi europei – PSR Umbria 14-29 – che raccoglie 39 aziende di prodotti tipici della tradizione eno-gastronomica umbra dislocate nei comuni di Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo e Sigillo. Si tratta di produttori artigianali locali, non presenti nella grande distribuzione, che con passione e dedizione danno origine a prodotti di alta qualità, perseguendo valori di etica e genuinità.

Obiettivo del progetto è quello di creare un vero e proprio consorzio di aziende selezionate e promuoverne il lavoro, permettendo a chiunque di conoscere e apprezzare la bontà dei prodotti. Oltre alle schede delle singole aziende e alla presentazione generale del progetto, il sito ospita ricette e video a cura di Lorenzo Diamantini, che cucinerà e tratterà via via tutti i prodotti delle aziende aderenti al progetto Tau. Si inizia con i tortelli rossi di mortadella e patate con fonduta e tartufo, la cui ricetta è a questo link: https://terraltaumbria.it/tortelli-di-mortadella-e-patate-con-fonduta-e-tartufo/.

L’assessore Giovanna Uccellani si dice “felice per questo traguardo: Terra Alta Umbria, con i suoi sei Comuni, è una terra splendida e ricchissima. Borghi medievali, tradizioni centenarie, natura mozzafiato, gustosi piatti tipici: tutto questo merita di essere scoperto e riscoperto.

Il nostro obiettivo è quello di raccontare la nostra terra, le sue peculiarità e ricchezze a un pubblico composto non solo da chi non conosce questi luoghi, ma anche da chi li vive, fornendo strumenti utili, interattivi e di facile consultazione. Attraverso questo sito e attraverso i nostri canali social vi accompagneremo in un viaggio tra saperi e sapori, tra borghi e natura, tra storia e modernità”.

Fonte: Comune di Gubbio