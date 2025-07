Una giornata all’aria aperta immersi nella natura

Domenica 13 Luglio va in scena la 18° edizione della “Tra i monti de Gualdo”, gara di corsa in montagna di 10 km. Torna anche l’appuntamento del “Valsorda Trail” – 3° Memorial Antonio Fabi, giunto alla sua 5° edizione, gara di trail di 20 km attraverso i bellissimi e panoramici percorsi della Valsorda, del monte Serrasanta e del monte Maggio.

A tutti gli amanti della montagna, l’iniziativa “Camminata Ecologica” non competitiva, organizzata in collaborazione con il CAI di Gualdo Tadino, sul percorso della 10 km, con iscrizioni aperte domenica mattina. Il ritrovo è previsto alle ore 8,00 a Valsorda dove ci saranno anche partenza e arrivo di tutte e tre gli appuntamenti, ai seguenti orari: “Camminata Ecologica” non competitiva” 10 km ore 08:45, “Valsorda Trail” 20 km (D+900) ore 9:00, “Tra i monti de Gualdo” 10 km (D+500) ore 9:30.

Per le due gare competitive è possibile la pre iscrizione che potrà effettuarsi tramite email all’indirizzo traimontidegualdo@gmail.com, con tutte le info, come le mappe dei percorsi ed un video di presentazione, presenti sul sito https://www.lasfacchinata.it/tra-i-monti-de-gualdo e sulla pagina Facebook dell’Atletica Taino.

Sarà comunque possibile iscriversi direttamente in loco domenica mattina, sia per le due gare competitive che per la camminata. Garantito il servizio sanitario e ristori lungo il percorso (2 per la 10 km e 4 per la 20 km).

A tutti i partecipanti verrà offerta una scatola contenete una bottiglia da 0,75 l ed un bellissimo bicchiere di vetro di Birra Flea, main sponsor dell’evento insieme a Fazi Carni e Motus.

A fine gara, il consueto appuntamento con la barbozza alla brace tipica della tradizione gualdese, un vero e proprio must per tutti i partecipanti, da gustarsi insieme ad un bicchiere di Birra Flea.