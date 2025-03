Ventomania, al via la manifestazione che colora i cieli della città

GUBBIO (17/03/2025) – Due giorni di spettacolo con partecipanti da tutto il mondo, laboratori, musica, gastronomia, novità e tanto divertimento: il cielo di Gubbio è di nuovo pronto a colorarsi di mille sfumature grazie al ritorno di Ventomania, il prestigioso festival internazionale degli aquiloni arrivato alla sua 39ª edizione, in programma per il 22 e 23 marzo prossimi al Parco del Teatro Romano.

L’evento, organizzato dall’A.S. Aquilonisti Eolo Gubbio con il patrocinio e il sostegno di Comune di Gubbio e Regione Umbria, si conferma come un appuntamento imperdibile per appassionati e famiglie, e quest’anno vedrà partecipazione di delegazioni provenienti da Brasile, Belgio, Francia, Germania, Portogallo e Italia. Dopo gli anni complessi della pandemia, Ventomania torna ai livelli di presenze pre-Covid, con migliaia di visitatori attesi nel weekend, segno di un affetto e di un entusiasmo mai venuti meno.

La manifestazione è stata presentata ufficialmente questa mattina in conferenza stampa dal presidente degli Aquilonisti Eolo Gubbio Fabrizio Pierotti, presente insieme alla vice Elena Monacelli e ad altri soci, e dall’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo, la quale ha espresso il ringraziamento dell’amministrazione comunale non solo per Ventomania, ma anche “per il prezioso lavoro svolto dagli aquilonisti nelle scuole, attraverso un’attività che promuove l’arte del volo e la cultura degli aquiloni tra le nuove generazioni. L’amministrazione sarà sempre al fianco di questo tipo di iniziative, capaci di portare con sé un valore che va ben oltre il puro spettacolo: Ventomania è la celebrazione della creatività, della passione e di una tradizione che attraversa i confini e unisce popoli e culture attraverso il semplice, ma magico gesto di far volare un aquilone”.

Le attività prenderanno il via già dal pomeriggio di venerdì 21 marzo, con i voli di prova in attesa dell’arrivo degli aquilonisti da tutto il mondo. Il cuore della manifestazione sarà però nel weekend, con un ricco programma che alternerà voli spettacolari, laboratori e intrattenimento per tutte le età.

Sabato 22 marzo, a partire dalle 10, il campo di volo si animerà con l’arrivo delle delegazioni e l’inizio delle esibizioni. Durante la giornata, il pubblico potrà partecipare alla distribuzione di aquiloni, ammirare la mostra fotografica Gas Gas Kite, sperimentare un’esperienza gratuita in e-bike e divertirsi tra i giardini del vento e le installazioni dei giganti gonfiabili. Non mancheranno musica dal vivo, stand gastronomici e la presentazione delle creazioni più spettacolari degli aquilonisti nazionali e internazionali. Dopo la pausa pranzo, le attività riprenderanno fino alle 18:00, quando si concluderà la prima giornata.

Domenica 23 marzo l’evento seguirà lo stesso format, con un’aggiunta speciale nel pomeriggio: alle 15:15 si esibiranno gli Sbandieratori di Gubbio, seguiti dal saluto delle autorità e, alle 15:45, dal gran finale con il volo collettivo di tutti gli aquiloni. Un momento suggestivo che incanterà grandi e piccini, prima della chiusura ufficiale prevista per le 18:00.