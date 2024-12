Visita notturna Basilica di San Benedetto: un viaggio nella storia

Visita notturna alla Basilica di San Benedetto: un viaggio nella storia

Visita notturna – Domenica 22 dicembre, alle ore 21, la Basilica Cattedrale di San Benedetto aprirà le sue porte per un evento straordinario, organizzato dal Comitato Settimo Centenario Beato Angelo. Questa serata rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nell’arte di uno dei luoghi più significativi della città, svelando aspetti poco conosciuti e angoli inediti della chiesa.

I visitatori avranno l’opportunità di esplorare i matronei antichi e i loggiati interni che si snodano sopra le navate, offrendo una prospettiva unica sulla struttura architettonica. Inoltre, potranno ammirare i soffitti sotto il campanile, vivendo un’esperienza che promette di essere memorabile e ricca di fascino.

La Basilica di San Benedetto non è soltanto un luogo di culto, ma un vero e proprio tesoro di arte e storia. Al suo interno si trova la cripta dedicata al patrono Beato Angelo, insieme a una decorazione pittorica realizzata dal noto artista perugino Ulisse Ribustini. L’altare maggiore, risalente alla fine del XIV secolo e ristrutturato nel 1965, è adornato da pregiati bassorilievi che raccontano “Le storie di San Benedetto”, opera dello scultore Guglielmo Ciani.

Tra le opere di particolare interesse, si segnala la scultura del fonte battesimale e l’altare marmoreo realizzato dallo scultore gualdese Siro Storelli. Non mancano statue lignee dei compatroni Beato Angelo e San Michele Arcangelo, un tabernacolo in legno dorato risalente al Duecento e una croce astile del Trecento, che arricchiscono ulteriormente il patrimonio artistico della basilica.

La storia della Basilica di San Benedetto è segnata anche da importanti riconoscimenti ecclesiastici. Nel 1915, papa Benedetto XV la elevò a cattedrale, conferendole un ruolo centrale all’interno della diocesi. Successivamente, nel gennaio del 1980, papa Giovanni Paolo II le conferì la dignità di basilica minore, sottolineando ulteriormente la sua importanza.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di valorizzazione del patrimonio culturale locale e segue il successo della recente visita alla chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, guidata da Matteo Bebi, che ha riscosso un notevole interesse da parte della comunità.

L’evento del 22 dicembre rappresenta quindi non solo un’opportunità per scoprire la bellezza della Basilica di San Benedetto, ma anche un momento di riflessione e connessione con la storia e le tradizioni del territorio. I partecipanti avranno la possibilità di apprendere di più sulla storia della basilica e sulla sua evoluzione nel corso dei secoli, grazie a guide esperte che accompagneranno i visitatori in questo affascinante viaggio.

La serata si preannuncia ricca di emozioni e scoperte, un’occasione per riscoprire un luogo che, pur essendo noto, nasconde ancora tanti segreti da svelare. La Basilica di San Benedetto, con la sua maestosa architettura e il suo patrimonio artistico, si conferma come un punto di riferimento non solo per i fedeli, ma anche per tutti coloro che desiderano conoscere più a fondo la storia di Gualdo Tadino e delle sue tradizioni.

In un periodo in cui la valorizzazione del patrimonio culturale è fondamentale, eventi come questo rappresentano un passo importante verso la riscoperta e la tutela delle nostre radici storiche. La Basilica di San Benedetto, con la sua bellezza e il suo significato, invita tutti a partecipare a questa serata speciale, per vivere un’esperienza che va oltre la semplice visita turistica.

La comunità è quindi invitata a partecipare a questo evento, che promette di essere non solo un momento di scoperta, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame con la propria storia e cultura. La Basilica di San Benedetto, con la sua ricca eredità, attende i visitatori per un viaggio indimenticabile tra arte, fede e storia.