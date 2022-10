Search for: Search Button

“Voce verso” La lettura ad alta voce

come pratica quotidiana a scuola e in famiglia

“Voce verso” – La lettura come atto di partecipazione, incontro e attenzione all’altro, al centro del progetto Voce verso, promosso dall’associazione Birba e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, che prevede un ricco percorso formativo di incontri e laboratori – online e in presenza al Digipass di Assisi, nel caso dell’Umbria – che prenderà il via dal 19 ottobre al 30 giugno e sarà rivolto ai docenti della scuola primaria e aperto a tutti coloro che lavorano in ambito educativo, socio-pedagogico (educatori, librai, bibliotecari) e a quanti abbiano interesse professionale o personale ad approfondire la pedagogia della Literacy e della formazione alla lettura, residenti nelle province di Perugia e di Catania.

di Francesca Cecchini

Gli appuntamenti gratuiti saranno tenuti da qualificati esperti del settore. Composto da 38 ore frontali e 26 ore laboratoriali per i partecipanti umbri, e di 41 ore frontali e 20 ore laboratoriali per i partecipanti siciliani, “Voce verso” prevede il rilascio ai docenti dell’attestato ai fini della formazione del percorso autorizzato dalla Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali del Mic.

Primo appuntamento domani, 19 ottobre alle 17 in presenza al Digipass di Assisi con “Il diritto di leggere a scuola e in famiglia”. Perché continuare a leggere ad alta voce, a scuola e in famiglia, anche quando i bambini e le bambine hanno ormai imparato a farlo da soli? Sulla base dell’esperienza di ricerca e azione sul campo degli effetti rilevati in dieci anni di sperimentazioni, il professor Federico Batini introdurrà al metodo per la lettura ad alta voce per tutte le età dello sviluppo.

Introduce Angelo Piero Capello (direttore Cepell). Interventi di Federico Batini (professore di Pedagogia sperimentale metodologia della ricerca educativa, dell’Osservazione e della valutazione, metodi e tecniche della valutazione scolastica ed educazione alla lettura all’Università di studi di Perugia) e Alessandra Comparozzi (presidente Birba).