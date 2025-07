Quattro associazioni premiate per progetti green a Nocera Umbra

Vincitori del bando “Nocera Umbra Borgo Green” premiati sabato

Quattro associazioni locali sono risultate vincitrici del primo Bando “Nocera Umbra Borgo Green”, una competizione ideata per premiare iniziative a carattere sostenibile nel territorio. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 28 giugno nella Sala dei Sindaci del museo archeologico, dove sono stati consegnati riconoscimenti e premi in denaro alle realtà più impegnate sul fronte ambientale.

Le associazioni premiate hanno presentato progetti che spaziano dalla riqualificazione urbana alla promozione di attività sportive e sociali a basso impatto ambientale. “Un verde per tutti” si è aggiudicata il riconoscimento per un’iniziativa che coinvolge la comunità nella riqualificazione di spazi pubblici, favorendo la partecipazione sociale. A ritirare il premio sono stati la portavoce Erika Guanciarossa e Paolo Pani.

Il “Palio dei Quartieri”, già impegnato in iniziative ecologiche, ha consolidato il suo impegno con un progetto green in continuità con le collaborazioni precedenti con Nocera Umbra Borgo Green. Il premio è stato consegnato al presidente dell’Ente, Alessandro Coccia, e alla segretaria Alessia Stefanelli.

Il progetto di “Trekking Nocera Umbra” si è distinto per la proposta di un trekking urbano accompagnato da attività di sensibilizzazione ambientale. La presidente Sandra Ortega e David Bianchini hanno ricevuto il riconoscimento per questa iniziativa che unisce sport e attenzione alla natura.

La quarta associazione premiata, “La Combriccola dei sogni”, ha presentato un progetto con focus sui bambini e sull’aggregazione sociale, con ricadute positive anche in termini di educazione alla sostenibilità. Hanno ritirato il premio la presidente Nicoletta Casagrande e Ugo Sorbelli.

Durante l’evento erano presenti il presidente di Nocera Umbra Borgo Green, Alessandro Giovannini, insieme ai membri del direttivo Daniele Sorbelli, Giordana Jace, Francesco Mirti e Eirene Mirti. L’assessore comunale Elisa Cacciamani ha rappresentato l’amministrazione locale, confermando il sostegno istituzionale all’iniziativa.

A ciascuna delle quattro associazioni vincitrici è stato assegnato un premio di 500 euro. Per gli enti partecipanti che non hanno ottenuto il riconoscimento economico, Nocera Umbra Borgo Green ha donato piante da mettere a dimora, sottolineando l’importanza della cura ambientale come segno di continuità e impegno.

Il bando rappresenta un primo passo concreto per rafforzare la collaborazione tra realtà associative e istituzioni sul territorio, focalizzandosi sul tema della sostenibilità. L’obiettivo dichiarato è sostenere e valorizzare chi, attraverso progetti diversi, mira a migliorare l’ambiente e a promuovere uno sviluppo più responsabile e consapevole.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di attenzione al futuro ambientale del territorio, mirando a creare sinergie tra cittadini, associazioni e amministrazioni locali. L’impegno comune verso la tutela degli spazi verdi e la promozione di stili di vita ecosostenibili si traduce in un’azione condivisa che potrà avere effetti duraturi.

Nocera Umbra Borgo Green intende proseguire con questo percorso, mettendo a disposizione strumenti che facilitino l’attuazione di progetti a impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità. La prima edizione del bando ha ricevuto numerose candidature, a testimonianza di un forte interesse verso la sostenibilità tra le realtà associative locali.

L’evento ha anche evidenziato l’importanza delle reti collaborative come base per affrontare le sfide ambientali e sociali contemporanee, ponendo al centro la cura del territorio come valore comune. In questo senso, il riconoscimento alle associazioni si configura come stimolo a proseguire lungo la strada di una responsabilità condivisa e di un coinvolgimento sempre più ampio.

L’attenzione verso la sostenibilità non è solo un tema ambientale, ma si traduce in azioni concrete che migliorano la qualità della vita e favoriscono la coesione sociale. I progetti premiati rappresentano esempi di come, anche a livello locale, si possano realizzare interventi significativi e replicabili in altre realtà.

Con l’impegno costante di associazioni, enti e cittadini, Nocera Umbra punta a consolidare un modello di sviluppo che integri rispetto per l’ambiente e promozione sociale, sostenendo iniziative capaci di generare valore aggiunto per l’intera comunità.

Il bando “Nocera Umbra Borgo Green” si propone dunque come una piattaforma concreta per incentivare idee e proposte che contribuiscono alla costruzione di un futuro più verde e sostenibile, rilanciando il ruolo delle associazioni come protagoniste attive di questo cambiamento.