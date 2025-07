Gualdo Tadino 81 anni fa l’eccidio di Piazza Martiri della Libertà

Gualdo Tadino 81 anni fa – Il Comune di Gualdo Tadino commemorerà martedì 1° luglio l’81° anniversario dell’eccidio di Piazza Martiri della Libertà, evento drammatico che segnò la città nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La giornata, istituzionalizzata da più di dieci anni, è dedicata alla memoria di coloro che furono uccisi nel 1944 dai nazifascisti, colpevoli solo di essersi opposti al regime e di aver sostenuto la causa della Resistenza.

La cerimonia di quest’anno, organizzata dall’Amministrazione Comunale in sinergia con l’Associazione Educare alla Vita Buona, l’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” e la Fondazione Perugia, si svolge all’interno delle attività previste dal progetto MEET, volto a promuovere tra i giovani la consapevolezza civica e storica.

Le iniziative prenderanno il via alle 9.30 con un momento di riflessione insieme ai partecipanti del GREST, durante il quale alcuni relatori dialogheranno con i giovani gualdesi sul significato storico e morale di quella tragica pagina del passato cittadino. La mattinata proseguirà alle ore 10.30 in Piazza Martiri della Libertà, con la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti, in segno di rispetto e riconoscenza verso chi perse la vita per difendere ideali di giustizia, libertà e democrazia.

L’eccidio avvenne il 1° luglio 1944, pochi giorni prima della liberazione di Gualdo Tadino, quando cinque cittadini furono fucilati dai soldati tedeschi in ritirata, davanti a numerosi testimoni, come atto intimidatorio verso la popolazione e rappresaglia contro le attività partigiane della zona. Le vittime erano Luigi Pannacci, Francesco Santini, Pio Tittarelli, Gino Pasquarelli e Francesco Pasquarelli. Arrestati e giustiziati senza processo, furono poi ricordati dalla cittadinanza come simboli della lotta per la libertà e martiri della Resistenza. I loro nomi sono incisi sul monumento che ancora oggi domina la piazza centrale della città.