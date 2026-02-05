Verricello e soccorso a Nocera Umbra: salvata una cavalla

Intervento dei Vigili del Fuoco per un animale nel fiume

NOCERA UMBRA, 9-02-26 – Un pomeriggio di estrema apprensione si è trasformato in una straordinaria dimostrazione di competenza tecnica e sensibilità operativa. Intorno alle ore 14:30 di oggi, le squadre del Distaccamento dei Vigili del Fuoco sono state mobilitate per una delicata operazione di soccorso in località Ponte Parrano. L’allarme è scattato quando una cavalla, a causa dell’improvviso e strutturale cedimento della recinzione del maneggio in cui era ospitata, è precipitata nel greto di un fiumiciattolo sottostante. L’incidente ha visto l’animale compiere un volo di circa quattro metri, terminando la caduta nell’alveo del corso d’acqua, in un punto particolarmente impervio e difficilmente raggiungibile con i normali mezzi di movimentazione.

Le operazioni di recupero sono apparse immediatamente complesse agli occhi dei soccorritori giunti sul posto. La cavalla, seppur cosciente, si trovava immersa nelle acque gelide della corrente, una condizione che rischiava di innescare in tempi rapidi un pericoloso processo di ipotermia. A complicare ulteriormente il quadro clinico dell’animale è stata la natura del fondale, estremamente scivolosa e melmosa, che impediva all’equino di trovare la stabilità necessaria per rimettersi sulle quattro zampe in modo autonomo. Ogni tentativo di risalita spontanea si risolveva in scivolamenti che aumentavano lo stress dell’animale e il rischio di lesioni articolari o fratture.

Per risolvere una situazione di stallo che metteva a repentaglio la vita dell’animale, i Vigili del Fuoco hanno optato per una manovra di sollevamento verticale controllato. È stato quindi predisposto l’impiego di un verricello motorizzato, supportato da un sistema di fasce tecniche ad alta resistenza progettate specificamente per il sollevamento di grandi animali. Queste imbracature sono state posizionate con estrema cautela attorno al busto dell’equino dai soccorritori, che hanno dovuto operare immersi nell’acqua per garantire che il peso venisse distribuito uniformemente. Una volta assicurata la presa, il macchinario ha permesso di sollevare la cavalla con estrema dolcezza, evitandole ulteriori traumi dovuti allo sfregamento contro le pareti dell’alveo e riportandola infine sul piano stabile del terreno.

Non appena l’animale è stato riportato in superficie, la squadra operativa ha provveduto a stabilizzarlo in una zona sicura e asciutta. Nonostante lo shock evidente e il prolungato contatto con l’acqua gelida, la cavalla è risultata vitale e reattiva agli stimoli. Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuto un medico veterinario, al quale i Vigili del Fuoco hanno affidato l’animale per tutti gli accertamenti diagnostici del caso.