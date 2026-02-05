Ospedale di Branca potenzia servizi con nuovi presidi Usl

Attivati accessi vascolari e radiologia h24 nel presidio umbro

Dal mese di febbraio l’ospedale di Branca, nel territorio di Gubbio – Gualdo Tadino, introduce due nuovi servizi che rafforzano in modo significativo la qualità dell’assistenza e la continuità operativa del presidio. L’attivazione di una seduta settimanale dedicata agli accessi vascolari e l’estensione della Guardia Radiologica h24 rappresentano un passo strategico nel potenziamento dell’offerta sanitaria della Usl Umbria 1.

Accessi vascolari: un nuovo presidio specialistico per pazienti interni ed esterni

Il servizio di Accessi Vascolari è operativo ogni martedì pomeriggio presso il Poliambulatorio A, al piano terra del presidio. L’attività è dedicata al posizionamento di accessi vascolari a lungo termine, rivolti sia ai pazienti ricoverati nelle aree internistiche e chirurgiche, sia agli utenti esterni che necessitano di un catetere centrale ad inserzione periferica (Picc).

Il team è composto da medici e infermieri formati all’interno dell’Azienda, grazie a un percorso tutorato presso l’ambulatorio di Città di Castello sotto la supervisione di Vittorio Cerotto, responsabile del coordinamento aziendale degli Accessi Vascolari, e tramite corsi del Centro unico di Formazione della Usl Umbria 1. L’attivazione del servizio garantisce maggiore sicurezza procedurale, appropriatezza clinica e un supporto strutturato alle unità operative coinvolte nei percorsi di cura.

Radiologia h24: un presidio continuo grazie a sei nuovi professionisti

Parallelamente, l’estensione dell’orario della Guardia Radiologica rappresenta un ulteriore potenziamento dell’offerta diagnostica. Con l’ingresso di sei nuovi radiologi, il personale in organico sale a quattordici unità, consentendo l’attivazione del servizio anche nella fascia notturna, dalle 19.30 alle 7.30.

In questo intervallo, il radiologo di guardia presso il Presidio di Gubbio – Gualdo Tadino garantisce non solo le attività di Branca, ma anche la copertura diagnostica per gli ospedali di Città di Castello e Umbertide, grazie alla teleradiologia per la refertazione degli esami radiologici e delle Tac neurologiche senza mezzo di contrasto. Una rete integrata che assicura tempestività e continuità assistenziale anche nelle ore più critiche.

Un potenziamento che valorizza competenze e rete aziendale

La direzione di Presidio sottolinea come questi interventi rappresentino un ulteriore tassello nel percorso di rafforzamento dell’ospedale di Branca, valorizzando le competenze interne e migliorando l’organizzazione dei servizi. L’obiettivo è garantire risposte sempre più rapide, appropriate e sicure ai bisogni di salute dei cittadini, in sinergia con i servizi già attivi in regime di reperibilità e in una logica di rete aziendale.

Il potenziamento dei servizi conferma la volontà della Usl Umbria 1 di investire sulla qualità dell’assistenza e sulla capacità del presidio di rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio, rafforzando un punto di riferimento fondamentale per l’area eugubino-gualdese.