Calcio, vittoria in rimonta per Gubbio, battuta l’Ancona

Nel mondo del calcio, il Gubbio ha compiuto una notevole impresa battendo l’Ancona in una partita che è stata caratterizzata da una sorprendente rimonta. Questa vittoria segna un momento importante per la squadra rossoblù, portando il loro punteggio a quota 4 in classifica dopo un pareggio al debutto.

La partita ha visto l’esordio dell’attaccante Galeandro con la maglia del Gubbio, e il suo contributo è stato fondamentale. È stato proprio Galeandro a siglare il gol decisivo di testa nella ripresa, fissando il punteggio finale a 1-2 a favore del Gubbio. Questa vittoria è particolarmente significativa perché rappresenta la sesta vittoria consecutiva del Gubbio.

La partita ha avuto un inizio promettente, con l’Ancona che ha cercato di prendere l’iniziativa. Tuttavia, il portiere del Gubbio, Gatto, ha mostrato sicurezza parando un tiro in area e deviando il pallone in angolo. Anche l’Ancona ha avuto altre occasioni per segnare, ma la difesa del Gubbio ha retto.

Nel corso della partita, entrambe le squadre hanno avuto opportunità per sbloccare il punteggio. Il Gubbio ha cercato di sfruttare le falle nella difesa avversaria, ma la prima occasione è sfumata quando Cioffi ha lanciato un attacco, ma il tiro è finito fuori.

La vera azione è iniziata nella ripresa, con un’intensa sequenza di eventi. Vettorel, il portiere del Gubbio, ha compiuto un salvataggio cruciale su un tiro di Cioffi. Un minuto dopo, l’Ancona è riuscita a prendere il vantaggio grazie a Cioffi, che ha servito Spagnoli, il quale ha poi fornito l’assist per Paolucci, che ha segnato con un destro vincente in area.

Ma la reazione del Gubbio è stata rapida. Meno di tre minuti dopo, un tiro-cross di Frey ha ingannato Perucchini, il portiere dell’Ancona, che ha deviato il pallone nella propria porta.

Il Gubbio ha continuato a credere nella vittoria e, pochi minuti dopo, ha trovato il raddoppio grazie a Galeandro, che di testa ha colpito l’incrocio su un assist di Bulevardi. La difesa dell’Ancona ha avuto qualche responsabilità in questo gol.

Nel recupero, dopo due punizioni di Cioffi senza successo, c’è stata un’azione controversa quando Cella ha calciato un pallone in area, che ha colpito il braccio di Spina. Tuttavia, l’arbitro Cherchi non ha concesso il rigore nonostante le proteste accese. La situazione è diventata ancora più tesa quando il giocatore Donadel è stato espulso con un cartellino rosso.

Ancona 1 Gubbio 2



ANCONA (3-5-2): Perucchini; Barnabà, Cella, Marenco; Peli (36’ st Energe), Paolucci (11’ st Saco), Gatto, Nador, Martina (36’ st Mattioli); Spagnoli (25’ st Kristoffersen), Cioffi. A disp. Vitali, Testagrossa, Useini, Clemente, Bugari, Pellizzari, Gavioli, Saco, Basso. All. Donadel.



GUBBIO (3-4-1-2): Vettorel; Portanova, Signorini, Pirrello (31’ st Dimarco); Frey (22’ st Morelli), Mercati (22’ st Rosaia), Bulevardi (26’ st Chierico), Mercadante; Spina; Galeandro (22’ st Casolari), Udoh. A disp. Greco, Tozzuolo, Corsinelli, Di Gianni. All. Braglia. Arbitro: Cherchi di Carbonia. Reti: 3’ st Paolucci, 6’ st Perucchini (aut.), 14’ st GaleandroNote –

Ammoniti: Paolucci, Bulevardi, Donadel, Frey;

spettatori: 4639, per un incasso di euro 27550; recuperi: 1’ + 6’.