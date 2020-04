Scrivi in redazione

Covid-19, sono 33 i casi positivi a Gubbio, 5 ospedalizzati

“Per quanto concerne l’aggiornamento della situazione relativa ai casi di coronavirus nel nostro territorio comunale, si precisa quanto segue: in data odierna si aggiunge un caso positivo con quarantena domiciliare di una persona di mezza età; essendosi inoltre verificati quattro casi con esito dubbio dei tamponi effettuati e comunque con presenza di alcuni sintomi, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità vanno comunque inquadrati nel gruppo dei casi positivi. Si tratta di 3 persone di mezza età e di un’anziana. Ad oggi abbiamo dunque 33 casi positivi dei quali 5 ospedalizzati senza terapia intensiva; 41 pazienti clinicamente guariti ma non ancora usciti dalla positività; 267 con l’isolamento fiduciario concluso; 156 in isolamento fiduciario”. Lo comunica il sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati.