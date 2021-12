Dal Ministero 800mila euro per la riqualificazione di Piazza Grande

La città di Gubbio, con il suo progetto per la riqualificazione di Piazza Grande, si è classificata al quinto posto nella graduatoria del Fondo Cultura messo a disposizione del Ministero dei Beni Culturali e finalizzato a sostenere interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale. Gubbio, la scorsa estate, aveva partecipato al bando del quale ora sono stati resi noti gli esiti e i finanziamenti stanziati.

da Federica Grandis

Ufficio Stampa Comune di Gubbio

“Con un finanziamento pari a un milione di euro, dei quali 200mila investiti dal Comune e 800mila finanziati dal Fondo Cultura del Ministero – spiega oggi l’assessore ai Lavori Pubblici Valerio Piergentili – si potrà adesso procedere alla ripavimentazione di Piazza della Signoria: ancora una volta la nostra progettualità efficace viene premiata, attraverso un riconoscimento che ci permetterà di accedere a un finanziamento importantissimo per riqualificare parte del complesso monumentale cittadino nonché una delle più caratteristiche piazze medioevali del mondo”.

“Un intervento fondamentale – aggiunge il sindaco Filippo Mario Stirati – che si inserisce in un’ampia e articolata visione della città e in particolare dell’acropoli, per la quale abbiamo immaginato e stiamo realizzando un sistema di interventi già finanziati negli scorsi mesi, che stiamo per mettere in campo grazie al milione e mezzo di euro già stanziati per gli Arconi e gli 800.000 euro per la realizzazione del Museo degli Antichi Umbri”.