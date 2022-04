Fermato con 8 grammi di cocaina, denunciato dai carabinieri di Gubbio

I Carabinieri della Compagnia di Gubbio – lo scorso lunedì – hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia un giovane ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di mirati servizi atti al contrasto della microcriminalità nell’eugubino-gualdese, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo di un’autovettura che percorreva la SS3 Flaminia con direzione Fossato di Vico, con alla guida un ragazzo che è apparso subito in difficoltà alle domande degli operanti.

Ufficio stampa Carabinieri provincia di Perugia

Oltretutto, l’autovettura era intestata ad una donna lombarda con la quale il conducente non aveva nessun legame. Ai militari sono bastate poche domande per sospettare che il giovane nascondesse qualcosa. È stato sottoposto, quindi, a perquisizione personale e veicolare. Infatti, ben occultate indosso al ragazzo sono state trovate due confezioni sottovuoto, una di 7 gr. e una di 1 gr., contenti cocaina. Una più approfondita ispezione dell’abitacolo ha permesso di individuare anche un vero e proprio nascondiglio: un vano ricavato dietro al contachilometri, verosimilmente utilizzato per trasportare la droga. In pratica, tramite un ferretto rinvenuto nell’abitacolo si estraeva il blocco strumenti e il contachilometri dove, nella parte posteriore, era stata tagliata la griglia in plastica di protezione della scheda circuiti ricavandone un’intercapedine. La cocaina è stata sottoposta a sequestro e il giovane, che era in possesso anche della somma di 120 euro in contanti ritenuta provento dell’attività illecita, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Perugia.