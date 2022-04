Progetto parcheggi centro Gualdo Tadino: sollecito urgente risposte

Progetto parcheggi centro storico, Lega, Forza Italia e Cappelletti Sindaco sollecitano in maniera urgente la risposta del sindaco e degli assessori competenti all’interrogazione presentata nello scorso febbraio.

Fonte Ufficio Stampa

Lega

In particolare il sollecito proviene da Alessia Raponi (Lega per Salvini), Paolo Cappelletti (Cappelletti Sindaco), Silvia Minelli (Forza Italia) e Fabio Viventi (Forza Italia) che avevano chiesto al sindaco “di avere delucidazioni in merito a chi aveva redatto il piano parcheggi e conoscerne la sostenibilità economica; sapere le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a pensare di rendere a pagamento una cospicua parte dei parcheggi del centro storico e zone limitrofe, non tenendo conto del grave danno alle attività economiche ed ai residenti.

Il centro storico di Gualdo Tadino – si legge nella interrogazione – versa infatti sempre più in condizioni critiche dal punto di vista economico, sociale, di spopolamento da parte di residenti e di chiusure di attività commerciali. Gli stessi cittadini hanno espresso sui social il loro malessere, malumore, disagio e incertezza nei confronti del piano parcheggi, dimostrando di non essere assolutamente favorevoli a queste scelte”.