Green pass rafforzato e ponte, Stirati: “Rispettiamo le regole”

“Con l’entrata in vigore del Green Pass rafforzato, obbligatorio per accedere a spettacoli, eventi sportivi, per la consumazione al tavolo di bar e ristoranti, per feste, discoteche e cerimonie pubbliche, e con l’aprirsi di giorni di vacanza e di festa, è importante non perdere di vista le norme fondamentali da seguire per contenere al massimo il diffondersi della pandemia da Covid 19”: così il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, che rivolge un forte appello a cittadini e turisti “a seguire scrupolosamente le indicazioni che ci vengono date, indossando la mascherina anche all’aperto, se si verificano situazioni di sovraffollamento o assembramento, rispettando il più possibile il distanziamento interpersonale, lavando le mani e utilizzando gli appositi gel”.

Il sindaco si rivolge anche ai ristoratori e ai gestori di locali, raccomandando “un rispetto scrupoloso delle regole e il controllo costante del Green Pass, così da evitare ogni potenziale situazione di pericolo. Si fa peraltro presente che le Forze dell’Ordine faranno uno sforzo ulteriore di controllo e presidio per favorire il rispetto assoluto delle norme. E’ importante che tutti continuiamo a osservare scrupolosamente le normative per contenere il più possibile l’aumento dei contagi – prosegue Stirati – e che proseguiamo anche con le vaccinazioni, con le terze dosi e con le prime per chi ancora non si fosse deciso a compiere questo fondamentale passo. Impegnarsi tutti insieme è l’unico modo per uscire dalla pandemia e per poter pensare serenamente ad una primavera più tranquilla”.

Sul sito del governo, a questo link https://tinyurl.com/58m8mvac, è a disposizione dei cittadini una tabella delle attività consentite con e senza green pass di base e green pass rinforzato, così da trovare risposta ad ogni possibile interrogativo sul tema.