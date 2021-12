Gubbio, modifiche a circolazione e sosta per il Ponte dell’Immacolata

Compatibilmente con le esigenze di residenti e commercianti, alcune zone della città verranno vietate al traffico

Al

fine di, certamente compatibilmente con le necessità dei residenti e delle attività economiche e commerciali,, nelle quali non possono essere creati ingorghi.

Da Ufficio Stampa Comune di Gubbio

Ecco nel dettaglio le modifiche previste in occasione della settimana del ponte dell’Immacolata:

E’ stabilito il divieto di sosta con rimozione in Via dei Consoli, Via Gattapone e Via XX Settembre (primo tratto) dal 04.12.2021 al 12.12.2021 dalle ore 10:00 alle ore 20:00;

(primo tratto) dal 04.12.2021 al 12.12.2021 dalle ore 10:00 alle ore 20:00; E’ stabilita la chiusura ai veicoli non autorizzati dei varchi di accesso alla ZTL monumentale di Via dei Consoli e Via Savelli della Porta dalle ore 11:00 alle ore 06:00 del giorno seguente nel periodo che va dal 04.12.2021 al 09.01.2022;

di Via dei Consoli e Via Savelli della Porta dalle ore 11:00 alle ore 06:00 del giorno seguente nel periodo che va dal 04.12.2021 al 09.01.2022; E’ stabilito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione in Corso Garibaldi, tratto compreso tra Via Armanni e Via della Repubblica:

– tutti i giorni prefestivi e festivi compresi tra il 04.12.2021 ed il 09.01.2022 dalle ore 11.00 alle ore 06.00 del giorno seguente;

E’ stabilita la chiusura ai veicoli non autorizzati dei varchi di accesso alla ZTL perimetrale secondo il seguente prospetto: Porta Castello dalle ore 11.00 alle ore 06.00 del giorno seguente nel periodo dal 04.12.2021 al 12.12.2021; b) Via Cavour (anche con chiusura fisica dell’apposita transenna, fatta eccezione per i giorni ed orari di svolgimento del mercato settimanale) dal 04.12.2021 al 12.12.2021 dalle ore h. 11.00 alle h. 06:00 del giorno seguente; c) Via Reposati, Porta Vittoria e Porta Romana :

secondo il seguente prospetto:

– tutti i giorni prefestivi e festivi compresi tra il 04.12.2021 ed il 09.01.2022 dalle ore 11.00 alle ore 06.00;

E’ stabilito dal 04.12.2021 al 12.12.2021 il divieto di transito in Via Vantaggi , tratto compreso tra Via del Popolo e Piazza Giordano Bruno, dalle ore 11.00 alle ore 20:00

, tratto compreso tra Via del Popolo e Piazza Giordano Bruno, dalle ore 11.00 alle ore 20:00 E’ stabilito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 8.00 alle ore 20.00 lungo Viale del Teatro Romano , tratto compreso tra l’ingresso del Parcheggio del Teatro Romano e Via Buozzi, ad esclusione del carico/scarico dei bus turistici il giorno 7.12.2021 su ambo i lati e nei giorni prefestivi e festivi compresi tra il 04.12.2021 ed il 19.12.2021, sul lato destro;

, tratto compreso tra l’ingresso del Parcheggio del Teatro Romano e Via Buozzi, ad esclusione del carico/scarico dei bus turistici il giorno 7.12.2021 su ambo i lati e nei giorni compresi tra il 04.12.2021 ed il 19.12.2021, sul lato destro; E’ stabilito dal 4.12.2021 al 12.12.2021 il divieto di sosta con rimozione presso il parcheggio posto al piano primo interrato della “Funivia Colle Eletto” e presso il parcheggio regolamentato a disco orario dell’Ex Seminario, ad eccezione dei veicoli muniti di autorizzazione alla sosta in ZTL, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

Si ricorda inoltre che il giorno 1 dicembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022 è entrata in vigore la regolamentazione come sosta a pagamento mediante parcometro in Viale del Teatro Romano, tratto compreso fra Viale Paruccini e Via Buozzi, nonché all’interno del parcheggio antistante il Teatro Romano, tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00.

E’ inoltre stabilito il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei veicoli dei camperisti partecipanti al raduno, dalle ore 08:00 del 04.12.2021 alle ore 20:00 del 08.12.2021 nelle seguenti aree:

Piazzale parcheggio dello stadio “Pietro Barbetti” in Via del Bottagnone;

Piazzale prospiciente l’ingresso ITIS Cassata e Piazzale antistante l’area di sosta Camper (quest’ultimo dal 2.12.2021);

Piazzale dei Divertimenti;

Via Edison (lato sinistro);

Piazzale sterrato compreso fra il Centro Commerciale “Le Mura” e la rivendita di auto;

Piazzale Martiri Umbri della Resistenza (parte pubblica)