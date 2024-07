Gualdo Tadino: 80 anni dall’eccidio di Piazza Martiri della Libertà

Granaio Italia: Un passo avanti per i cerealicoltori dell’Umbria umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Granaio Italia: Un passo avanti per i cerealicoltori dell’Umbria L’istituzione del Registro telematico nazionale, un baluardo per il Made in Italy, è stata reintegrata nel [Leggi ancora] L'articolo Granaio Italia: Un passo avanti per i cerealicoltori dell’Umbria proviene da umbriajournal.com. Tommaso Benedetti

Perugia, al via le attività laboratoriali per bambini 0-6 anni del progetto Bio-Kacquacity umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Perugia, al via le attività laboratoriali per bambini 0-6 anni del progetto Bio-Kacquacity Si è tenuta stamattina, presso la Cooperativa La Nuvola Nido e Infanzia [Leggi ancora] L'articolo Perugia, al via le attività laboratoriali per bambini 0-6 anni del progetto Bio-Kacquacity proviene da umbriajournal.com. Redazione web

Cultura dimezzata, alla Soprintendenza dell’Umbria manca la metà del personale umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Cultura dimezzata: alla Soprintendenza dell’Umbria manca la metà del personale La carenza di organico nel settore dei beni culturali sta assumendo proporzioni sempre più allarmanti. [Leggi ancora] L'articolo Cultura dimezzata, alla Soprintendenza dell’Umbria manca la metà del personale proviene da umbriajournal.com. Redazione web

Minacce aggravate e porto abusivo di armi, denunciato 22enne umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Minacce aggravate e porto abusivo di armi, denunciato 22enne Nel corso dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nel centro storico di Perugia, il personale [Leggi ancora] L'articolo Minacce aggravate e porto abusivo di armi, denunciato 22enne proviene da umbriajournal.com. Redazione web

Saldi Estivi 2024, in Umbria inizio il 6 luglio umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Saldi Estivi 2024, in Umbria inizio il 6 luglio Per l’anno 2024, la data di inizio dei saldi estivi è stata confermata per il 6 [Leggi ancora] L'articolo Saldi Estivi 2024, in Umbria inizio il 6 luglio proviene da umbriajournal.com. Redazione web

Raccolti quasi 8mila euro a Risate a cielo aperto umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Raccolti quasi 8mila euro a “Risate a cielo aperto” Ammonta a 7.700 euro la cifra donata alla Croce Rossa Italiana, sezione Torgiano – Deruta, per l’acquisto [Leggi ancora] L'articolo Raccolti quasi 8mila euro a Risate a cielo aperto proviene da umbriajournal.com. Redazione web