Chiusura Temporanea della SS318 tra Valfabbrica e Casacastalda per Lavori di Ampliamento

L‘ANAS ha annunciato una chiusura programmata della Strada Statale 318 (SS318), nota come “di Valfabbrica”, che collega Perugia ad Ancona. Questa interruzione temporanea avrà luogo tra Valfabbrica e Casacastalda, in provincia di Perugia, dalle 10:00 alle 17:00 di mercoledì 3 e giovedì 4 luglio.

La ragione di questa chiusura è di permettere l’esecuzione di alcune attività di cantiere nell’ambito dei lavori in corso per l’ampliamento a quattro corsie della strada. Durante le ore di chiusura, saranno eseguiti gli interventi di completamento del varo dell’impalcato del nuovo viadotto “Tre Vescovi“. Queste attività richiedono l’allestimento di mezzi meccanici sulla carreggiata esistente e non possono essere eseguite in orario notturno.

Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato della statale con uscita obbligatoria allo svincolo di Valfabbrica e rientro allo svincolo di Casacastalda per il traffico in direzione Ancona. Il traffico in direzione Perugia seguirà la stessa deviazione, ma in senso inverso.

I lavori di raddoppio a quattro corsie, per un investimento complessivo di 135 milioni di euro, consistono nella realizzazione della seconda carreggiata, affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato della statale.

Il tratto da raddoppiare è lungo circa 3 km di cui 2,4 km in galleria: la galleria “Casacastalda”, lunga 1.545 m, e la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri. Comprende anche due viadotti per 190 metri complessivi: il viadotto “Tre Vescovi” e il viadotto “Calvario”.

Questi lavori rappresentano un passo importante per l’infrastruttura stradale dell’Umbria, migliorando la connettività e la sicurezza per gli automobilisti che viaggiano tra Perugia e Ancona. Nonostante i disagi temporanei, l’ampliamento a quattro corsie della SS318 porterà benefici a lungo termine per la regione.