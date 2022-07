Search for: Search Button

Gubbio e Fossato di Vico premiate da Euroferr, territori di significato

C’era anche la stazione ferroviaria di Fossato di Vico-Gubbio tra quelle premiate lo scorso weekend nell’ambito del Premio Euroferr, che ha insignito 100 stazioni del Centro Italia di un riconoscimento che le identifica non come semplici luoghi di transito, ma come porte di ingresso verso territori ricchi di valore storico, ambientale, archeologico e turistico.

Il Premio Euroferr è stato consegnato alla vicesindaca di Gubbio Alessia Tasso e al vicesindaco di Fossato di Vico Lorenzo Polidori al teatro Talia di Gualdo Tadino. Le 100 stazioni ferroviarie che si sono aggiudicate il Premio sono state selezionate da AEC, Associazione europea dei ferrovieri, ANFG, Associazione nazionale ferrovieri del Genio e UTP Milano, e inscritte in un vero e proprio “Albo d’oro” pubblicato sul portale web di AEC Italia.

“Un premio – ha detto la vicesindaca di Gubbio Alessia Tasso ricevendo il riconoscimento insieme al vicesindaco di Fossato Di Vico – che certifica ancora una volta l’alto valore storico, paesaggistico e culturale della nostra stazione, vera e propria porta di accesso ai tesori custoditi dalla città di Gubbio, ma anche da tutta l’area interna. Questa amministrazione, a fronte di tagli indiscriminati da parte della Regione che creano danno ad un territorio che già sconta l’isolamento viario, si sta impegnando fortemente per collegare al meglio Gubbio sia alla stazione sia all’aeroporto di Perugia, anche in considerazione del fatto che il treno, in questi mesi di rincari e aumenti, sta tornando ad essere una valida alternativa al trasporto su gomma. Ci auguriamo che questo importante riconoscimento per la stazione di Gubbio-Fossato di Vico segni dunque anche un rinnovato impegno da parte delle istituzioni regionali a investire su questo mezzo di trasporto, certamente più ecologico e conveniente”.