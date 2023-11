Il Comune di Gualdo Tadino in cerca di uno storico “triplete” al XXXV Palio dei Comuni

Il Comune di Gualdo Tadino in cerca di uno storico “triplete” al XXXV Palio dei Comuni in programma domenica 12 novembre all’ippodromo di Montegiorgio. Dopo le vittorie ottenute nel 2021 e nel 2022, il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, nella giornata di mercoledì 8 novembre presso la Sala Giunta del Municipio Comunale, insieme alla Responsabile Eventi dell’Ippodromo San Paolo, Antonella Folchi Vici ha così lanciato la sfida, che vedrà protagonista Gualdo Tadino come unico comune Umbro partecipante alla prestigiosa gara ippica marchigiana.

“Ringrazio l’Ippodromo San Paolo e la famiglia Mattii – ha dichiarato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – per l’invito ricevuto al Palio dei Comuni 2023. E’ il sesto anno che siamo presenti a questa importante iniziativa e quest’anno saremo l’unico Comune umbro partecipante.

Il Palio dei Comuni è uno degli eventi ippici più importanti in Italia ed anche in Europa e lo testimonia il fatto che la gara verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky.

Domenica sarà una giornata di festa, sport ed anche di promozione del nostro territorio. Saremo presenti, infatti, con uno stand, verrà proiettato un video della nostra città ed il gruppo degli Sbandieratori città di Gualdo Tadino avrà l’onore di aprire il Palio dei Comuni 2023. In più alle ore 12 sarò presente ad una tavola rotonda sul tema del rilancio turistico ed economico insieme agli altri sindaci partecipanti al Palio, con la presenza del Commissario straordinario alla ricostruzione sisma, Sen. Castelli e al Presidente della Regione Marche, Macchiaroli.

Cercheremo quindi di rappresentare al meglio Gualdo Tadino e l’Umbria in questa straordinaria vetrina, poi se arriverà anche una nuova vittoria, che sarebbe la terza consecutiva, meglio ancora”.

A rappresentare i colori biancorossi per il Comune di Gualdo Tadino sarà quest’anno il cavallo Blackflash Bar, della scuderia di Alessandro Gocciadoro. Un Cavallo molto forte, che nel 2023 ha già vinto due importanti gare.

A tale proposito, per terminare il roster degli abbinamenti cavalli-Comuni, Giovedì 9 novembre, presso l’ippodromo San Paolo, a partire dalle 18.00, nel salone degli eventi, si terrà il tradizionale Gala del Palio, una serata in diretta televisiva durante la quale saranno definitivamente abbinati i cavalli ai 24 comuni partecipanti al XXXV Palio dei Comuni. I comuni partecipanti sono Amatrice, Ancona, Arquata, Ascoli Piceno, Belmonte, Camerino, Campofilone, Civitanova Marche, Fermo, Francavilla d’Ete, Gualdo Tadino, Jesi, Lanciano, Macerata, Montappone, Monte Urano, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano e Sant’Elpidio a Mare. La diretta televisiva (Alle ore 20:00 avrà inizio la trasmissione in diretta nazionale su EquTv, con Daniela Gurini e Mauro Galandrini) vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei comuni (per il Comune di Gualdo Tadino presente il Sindaco Massimiliano Presciutti), provenienti dalle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Si preannuncia una serata all’insegna dell’agonismo e delle sfide tra i vari comuni, in attesa della “disfida” finale che si terrà domenica 12 novembre.

“Domenica prossima si prospetta un Palio dei Comuni bellissimo che trae ispirazione dalle 34 edizioni precedenti – ha affermato la Responsabile Eventi dell’Ippodromo San Paolo, Antonella Folchi Vici -, si tratta di un evento di straordinaria qualità e immagine, volto all’aspetto sportivo ma anche e soprattutto che mira promuovere i comuni partecipanti e a metterli in sinergia e collaborazione tra loro.

Tutti i cavalli partecipanti sono di altissimo livello per garantire il massimo dello spettacolo. Sia la serata di abbinamento dei cavalli di giovedi, sia la manifestazione di domenica saranno trasmessi in diretta in tv e sui nostri canali social.

Concludo dicendo, infine, che il Palio dei Comuni che sarà assegnato quest’anno è stato realizzato, dopo un concorso fatto tra scuole marchigiane, dal Liceo Artistico “Minnucci” di Ancona”.

La XXXV edizione del Palio dei Comuni domenica sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 13 sul canale 151 del Digitale Terrestre e sul Canale 220 di Sky.

Questo evento, presente nel calendario nazionale ed internazionale da 35 anni, non è soltanto una competizione di prestigio, ma anche una celebrazione delle radici medievali, quando i comuni e i campanili onoravano il proprio nome con sfide ardite e spettacolari festeggiamenti.

Ancora una volta, si tratterà di un Palio che vedrà in pista campioni a quattro zampe e driver molto apprezzati sia in Italia che all’estero. Sarà un evento emozionante con batterie avvincenti e una finale che incanterà, qualunque sia il risultato.