Case popolari, usciti i bandi per l’assegnazione

Sono online, pubblicati sul portale web del Comune di Gubbio, due bandi relativi alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione di case popolari per anziani autosufficienti e per cittadini residenti nel Comune di Gubbio con Isee familiare non superiore a 12mila euro.

Gli aspiranti all’assegnazione di alloggi popolari destinati a persone anziane, al 31 ottobre 2023, data di pubblicazione del bando, devono aver compiuto 65 anni di età, essere in una condizione di autosufficienza, avere un Isee non superiore a 17mila euro, far parte di nucleo familiare composto da una persona o da una coppia di coniugi o conviventi. Tutti gli altri requisiti sono descritti in maniera integrale nel bando scaricabile sul sito del Comune di Gubbio, ed elencati nell’infografica in allegato.

Per quanto invece concerne le famiglie, i requisiti previsti dal bando riguardano la cittadinanza, che dovrà essere italiana o di Stati appartenenti all’Unione europea, in alternativa si richiede titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria; titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro; residenza anagrafica o attività lavorativa nel territorio comunale. E’ inoltre richiesto un ISEE del nucleo familiare non superiore a 12mila euro. Anche in questo caso sul sito del Comune di Gubbio sono disponibili tutti i requisiti, riassunti nella grafica allegata.

L’Ufficio di cittadinanza dei Servizi Sociali Associati e Politiche Abitative del Comune di Gubbio è a disposizione su appuntamento per un supporto nella compilazione della domanda, dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 martedì e giovedì 15:30 – 17:30, telefono 0759237542 – 521 3421357396, indirizzo mail servizisocializsn7.gubbio@gmail.com. Su www.zonasociale7.it le altre informazioni.