Inizio anno scolastico: l’amministrazione saluta studenti e docenti

Inizio dell’anno scolastico: l’amministrazione saluta studenti e docenti

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il Sindaco Massimiliano Presciutti e l’Assessore all’Istruzione Gabriele Bazzucchi hanno fatto visita agli studenti e al personale dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino. L’accoglienza è avvenuta in concomitanza con l’avvio delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale dell’Umbria.

In una giornata che ha segnato l’inizio ufficiale delle attività scolastiche, Presciutti e Bazzucchi hanno incontrato alunni, insegnanti e personale amministrativo per dare il benvenuto al nuovo anno accademico. Tuttavia, il saluto dell’Amministrazione Comunale non si è limitato solo al giorno di apertura ufficiale delle scuole. Infatti, già lunedì 9 settembre, il Sindaco e l’Assessore avevano visitato il “Raffaele Casimiri”, Istituto di Istruzione Superiore della città, in occasione della pre-apertura stabilita dal consiglio d’istituto. In quella sede, hanno avuto l’opportunità di incontrare il dirigente scolastico Renzo Menichetti, alunni e personale dell’istituto.

Gabriele Bazzucchi ha sottolineato che l’inizio dell’anno scolastico è un’opportunità per salutare e incoraggiare tutti i bambini e ragazzi che frequentano le scuole di Gualdo Tadino, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Ha espresso riconoscenza verso i dirigenti scolastici e il personale, che contribuiscono quotidianamente al buon funzionamento delle attività didattiche e logistiche.

L’Assessore ha augurato a tutti gli studenti, dai nuovi iscritti alle classi avanzate, un anno ricco di soddisfazioni e crescita personale. Ha esprimendo speranza che la scuola possa rappresentare non solo un luogo di apprendimento, ma anche un ambiente accogliente e stimolante, capace di rispondere ai bisogni e alle aspirazioni di ciascuno.

Durante il suo intervento, Bazzucchi ha anche rimarcato l’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostenere la comunità scolastica di Gualdo Tadino. Questo include interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio scolastico, nonché la collaborazione con i dirigenti per migliorare le attività educative e sostenere i progetti a favore del territorio. L’obiettivo è garantire il massimo supporto alle scuole, sia per i più piccoli che per le istituzioni educative più storiche della città.

Le parole di saluto e augurio sono state ben accolte dalla comunità scolastica, che ha espresso apprezzamento per l’attenzione e il supporto manifestato dall’Amministrazione Comunale. La giornata ha così rappresentato un momento significativo di avvicinamento tra le istituzioni locali e il mondo dell’istruzione, aprendo la strada a un anno scolastico che si preannuncia ricco di opportunità e crescita.

Parole chiave: Gualdo Tadino, inizio anno scolastico, Sindaco Presciutti, Assessore Bazzucchi, Istituto Comprensivo, pre-apertura, dirigente scolastico Menichetti, comunità scolastica