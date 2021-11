Mamma porta i fiori sulla tomba del figlio, si sente male e muore, tragedia a Gubbio

Una signora eugubina di 70 anni era andata a portare un fiore sulla tomba del figlio, si è sentita male ed è morta nella cappella. E’ accaduto a Gubbio bel cimitero centrale della città. La donna che dopo aver acquistato fiori si è recata sulla tomba del figlio. Alcune persone, dopo un po’ di tempo non vedendola tornare sono andate e cercarla e l’hanno trovata priva di vita, in terra.

di Morena Zingales

Fonte: Quotidiani locali dell’Umbria

E’ stata soccorsa e rianimata prima dai presenti e poi dal personale medico giunto sul posto, ma a niente è servito. Al cimitero sono arrivati anche i carabinieri della compagnia eugubina che hanno effettuato tutti gli accertamenti di rito per cercare di ricostruire quanto accaduto. I militari hanno informato il magistrato e il medico per effettuare l’ispezione cadaverica esterna. La donna è morta per cause naturali e il pubblico ministero di turno ha disposto la riconsegna del corpo ai familiari per lo svolgimento dei funerali.