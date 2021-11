Il Città di Castello volley maschile debutta al PalaJoan contro Sansepolcro

Il Città di Castello pallavolo maschile debutta al palaioan e si trova da avversario la formazione più completa e potenzialmente favorita alla vittoria del torneo. Gara dura e difficile ma allo stesso tempo affascinante e piacevole da vedere, pubblico numeroso ma rispettoso delle regole e tutti con green pass; la giovane compagine dei mister Radici/Nardi come sempre parte con determinazione e voglia di fare ma i tifernati con l’andare della gara si perdono troppo spesso in imprecisioni ed errori gratuiti figli anche del “braccino corto” che più volte appare come blocco determinante e limitante per una più appagante e reale capacità tecnico-tattica dei singoli atleti.

Le capacità ci sono ma l’esperienza e la sicurezza delle giocate manca e la mentalità vincente si crea con l’andare del tempo e delle gare giocate; nessun dramma, la strada e le finalità per gli under biancorossi sono altre e sono tutte da realizzare con il tempo.

La gara come si evince anche dai risultati è stata gestita dagli ospiti che forti di una esperienza maggiore e di qualità evidentemente superiori si aggiudica i tre set nei quali solo nel terzo il Città di Castello ha lottata più a lungo ma con i biturgensi in completa rotazione di giocatori del roster.

Città di Castello pallavolo……..0

NvbSansepolcro ……………….3

(14/25 12/25 19/25)

CITTA’ DI CASTELLO: Cerrini Christian, Rovere Tommaso, Magrini Alessandro, Panizzi Giovanni, Panizzi Lorenzo, Borghini Davide (L1), Moscioni Giacomo, Pasqui Lorenzo, Rumori Ettore, Gennaioli Luca, Cesari Leonardo, Silvestrelli Tommaso (L2), Medici Alessandro, Polenzani Alessandro. – All. Radici Andrea – ass. Nardi Claudio – team manager Magrini Marco

NVBSANSEPOLCRO: Quarti, Nardi, Celestini, Raffanti, Santi, Sgoluppppi, Briganti, Mattei, Giunti, Cherubini, Valenti, Fossi (L1), Rondini (L2).

Allenatore: Bocciolesi, ass. Benedetti, dirigente: Celli

Arbitri: Merendelli e Moretti.