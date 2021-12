Natale a Nocera Umbra, nel giorno dell’immacolata si accendono le luci

“Siamo pronti ad accendere il Natale e lo facciamo, per la prima volta, sotto il segno de “I Borghi più belli d’Italia”. Lo ha detto, in apertura di conferenza. Stampa, per presentare gli eventi natalizi, il sindaco di Nocera Umbra, on. Virginio Caparvi. E proprio l’ufficializzazione dell’iscrizione nel prestigiosissimo registro nazionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’ rappresenterà uno degli appuntamenti più importanti di un ampio programma di eventi.

Fonte: Comune di Nocera Umbra – Assessorato Cultura –

Quanto messo a punto dall’Amministrazione comunale, di concerto con alcune Associazioni e singoli cittadini del territorio, copre l’intero periodo delle Festività di dicembre e gennaio, con appuntamenti che spaziano dalla tradizione alla cultura, dall’enogastronomia al folklore, fino allo svolgimento di attività legate ai giochi e alla fortuna. Insomma, un cartellone ben assortito che verrà acceso, attraverso le luminarie e la filodiffusione, nel giorno dell’Immacolata.

Ma Nocera Umbra, per un mese, diventerà soprattutto “Il Borgo dei presepi”: sia la parte bassa della città che il centro storico offriranno ai visitatori una varietà di presepi unica ed inimitabile. Presepi originali nelle forme e dimensioni, nell’espressività sacra e culturale. Ma soprattutto perché costruiti in maniera originale da veri ed autentici artisti, figli del territorio nocerino.

“Gli eventi programmati, tutti di grande rilevanza – ha detto il Sindaco Caparvi – disegnano una Nocera ancora più bella ed accogliente e la rendono ancor più meritevole di attenzione nel panorama regionale e nazionale. Testimonianza – ha concluso – di una comunità viva e di cui essere tutti orgogliosi”.