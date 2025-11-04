Biancospino Music Festival, emozioni fino al gran finale

A Gualdo Tadino tre giorni di musica tra arte e natura

Prosegue con grande partecipazione di pubblico e un entusiasmo crescente il Biancospino Music Festival di Gualdo Tadino, la rassegna musicale e culturale diretta da Riccardo Pes, che chiuderà il suo calendario nel weekend dal 7 al 9 novembre. L’evento, ideato come un percorso che intreccia suoni, scienza e ambiente, ha saputo conquistare spettatori di ogni età con un programma di grande raffinatezza. Promosso dal Comune di Gualdo Tadino e sostenuto dalla Fondazione Perugia, il festival trae ispirazione dal miracolo del Biancospino del Beato Angelo, simbolo di speranza e identità per la comunità.

Il gran finale prenderà il via venerdì 7 novembre alle 20.45 alla Rocca Flea con “Ti regalo la luna”, un viaggio poetico tra musica e scienza che unirà la voce del soprano Chiara Franceschelli, il pianoforte di Filippo Farinelli e le parole del fisico Fabrizio Coccetti, in un racconto dedicato al fascino eterno dell’astro notturno.

Sabato 8 novembre sarà la volta di “Cantico per Violoncello di Fieno e Api”, alla Chiesa Monumentale di San Francesco: un progetto unico nel suo genere, nato dalla collaborazione tra il violoncellista Riccardo Pes e la land artist Julia Artico, che intreccia musica e scultura in un messaggio di rinascita e rispetto ambientale. La giornata si aprirà con la mostra alle 10.30 e proseguirà alle 18.30 con la performance musicale. Il suono del violoncello di fieno e il simbolismo delle api, segno di comunità e laboriosità, trasformeranno l’esperienza in un rito sonoro di connessione con la natura.

Domenica 9 novembre alle 18.30, ancora alla Rocca Flea, il festival si concluderà con “Terra Madre”, il concerto del quintetto a fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia. Un itinerario musicale di 80 minuti che attraversa culture e continenti, intrecciando melodie europee, suggestioni asiatiche e composizioni ispirate al folklore, per mostrare come la musica possa superare confini ed epoche.

Durante tutta la rassegna, la musica ha trasformato luoghi storici come il Teatro Talia, la Concattedrale di San Benedetto e la stessa Rocca Flea in spazi di incontro e riflessione. Un risultato che conferma il Biancospino Music Festival come una delle esperienze culturali più significative del territorio, capace di unire tradizione e innovazione attraverso il linguaggio universale dei suoni.

Il programma completo è disponibile su www.festivalbiancospino.com.