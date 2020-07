Fabio Canino a Gubbio per presentare il suo ultimo libro

Fabio Canino , attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo, e giudice storico di “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci che ripartirà il prossimo 12 settembre, dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid, sarà a Gubbio per presentare il suo romanzo:

“LE PAROLE CHE MANCANO AL CUORE” (Sem Edizioni).

Prima di riprendere i suoi impegni televisivi, il noto showman ha accettato l’invito da parte del Comune di Gubbio, della ‘neo’ associazione La Città delle Donne APS e della Biblioteca Sperelliana.

La presentazione avverrà MERCOLEDÌ 22 LUGLIO H18.00 presso il Caffè del Teatro all’interno del Parco del Teatro Romano, una location unica e suggestiva all’ingresso delle mura della città.

In questo contesto FABIO CANINO ci trasporterà all’interno della storia d’amore fra Thiago e Matteo due ragazzi come tanti: giovani e innamorati ma, impossibilitati a vivere a pieno questo amore perché calciatori di Serie A e nel calcio, si sa, “Non esistono i gay”. Proprio queste sono state le parole che hanno spinto Fabio Canino a raccontare la storia in questa dimensione, per poter parlare di un tabù che, ci si chiede, abbia ancora motivo di esistere.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Gubbio e il direttore della Biblioteca Sperelliana, Francesco Mariucci, La Città Delle Donne APS è lieta di poter portare attraverso la semplicità della storia di “Le Parole che Mancano al Cuore” tutta l’efficacia dell’Amore, motore unico della nostra umanità, cercando di aprire il dibattito sul tema dell’omosessualità all’interno del contesto sportivo e in particolare calcistico, non come qualcosa da nascondere o negare ma, come parte della naturale accettazione degli altri e di sé stessi.

“Se scopriste che il vostro beniamino calcistico fosse gay, i suoi goal, le sue azioni in campo varrebbero meno?”, si chiede con fare retorico Vanessa Adabire Aznar, una delle fondatrici dell’associazione LCDD. “Sono felice che Fabio Canino abbia accettato l’invito, ho avuto il piacere di intervistare ancora durante il

lockdown e con la fase 3 sarebbe stato bello e interessante incontrarlo dal vivo in un contesto come quello di Gubbio che è una città inclusiva e crede nella famiglia come nucleo di crescita sociale e personale . La storia che racconta Canino non è altro che una storia d’Amore e se al posto di Thiago e Matteo ci fossero

stati un uomo e una donna l’amore, l’innamoramento, sarebbero stati i medesimi.” “La Città Delle Donne”, continua, “è un Festival che si pone il problema di abbattere gli stereotipi di genere, purtroppo causa virus abbiamo rimandato la nostra prima edizione che avrebbe dovuto tenersi a Marzo, ora stiamo preparando

un’anteprima per Settembre in cui presenteremo il nostro progetto. Nel frattempo abbiamo deciso di realizzare alcuni incontri con autori, come questo con Fabio e quello del 26 Luglio presso il Chiostro di San Pietro, dove ospiteremo Melania Mazzucco, autrice de “L’ARCHITETTRICE” (Einaudi), evento curato da Giorgia Gaggiotti fondatrice anch’essa, insieme a me e Valentina Pigmei, della nostra associazione. Il cantiere de La Città delle Donne non si è mai fermato, oltre a questi primi appuntamenti vi aspettiamo il 4 e 5 Settembre per una ricca Preview, in vista della prima edizione del Festival, Marzo 2021”.

“ Rileggendo un libro di Karen Blixen, autrice danese che io amo, ho avuto l’ispirazione per la chiave di lettura de ‘Le Parole che Mancano al Cuore” ci spiega Fabio Canino “La Blixen in un suo scritto dice ‘Per essere felici ci vuole coraggio’ questa frase, in particolare, mi ha sconvolto perché ‘verissima’ e l’Amore è la

più grande prova di coraggio che possa esistere, qualunque tipo di amore sia. Da qui mi sono detto che uno dei miei protagonisti doveva possedere questo ‘coraggio’, la vita, e l’abbiamo visto con questa pandemia, da un giorno all’altro potrebbe cambiare, è bene sfruttare fino all’ultimo la possibilità di essere felici, la

felicità non fa danno a nessuno ed è contagiosa ”. Queste le parole di Fabio Canino che attendiamo con entusiasmo MERCOLEDI’ 22 LUGLIO H 18.00 presso il Caffè del Teatro a Gubbio (Pg).L’appuntamento con Fabio Canino è gratuito. Sarà allestito un piccolo rinfresco nel rispetto di tutte le normative Anti-Covid.

Fabio Canino è attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo. Conduce «Miracolo italiano» su Rai Radio 2 ed è tra i giudici di «Ballando con le stelle». Tra i suoi libri: “Mai più senza. Piccola enciclopedia del perfetto marziano” (Salani, 2005), “Raffabook. Più che un libro uno show del sabato sera” (Sperling & Kupfer, 2006) e “Rainbow Republic” (Mondadori, 2016).