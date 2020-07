Riduzione della TARI 2020 sulle utenze extra domestiche a Gualdo Tadino

E’ stato discusso in Commissione Consiliare permanente per il Bilancio nella giornata di giovedì 16 luglio e sarà portato nel prossimo Consiglio Comunale per l’approvazione la proposta di delibera per la riduzione della TARI 2020 sulle utenze extra domestiche a seguito della chiusura delle attività per emergenza Covid-19.

Una buona notizia arriva dunque per i cittadini che hanno delle attività ed hanno dovuto fare i conti negli ultimi mesi con la crisi causata dal Coronavirus.

“Anche per il 2020 – ha sottolineato il Sindaco Massimiliano Presciutti – nonostante le enormi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare non solo la Tari non aumenterà ma grazie ad un’amministrazione attenta ed oculata sgraveremo tutte le attività economiche per l’intero importo del periodo di chiusura forzata dovuta al lockdown con fondi del bilancio comunale in maniera molto snella e semplice attraverso il meccanismo dell’autocertificazione, grande attenzione come sempre sarà rivolta alle fasce più deboli che avranno misure dedicate”.

Il Comune di Gualdo Tadino rende noto, infatti, che nel prossimo Consiglio Comunale verrà portata per essere approvata, ai sensi della Delibera ARERA N. 158/2020, la proposta che vede al centro la RIDUZIONE della TARI 2020 sulle utenze extra domestiche a seguito della chiusura delle attività per emergenza COVID -19 e che contiene le seguenti informazioni.

Per ottenere tale agevolazione (RIDUZIONE della TARI 2020 sulle utenze extra domestiche a seguito della chiusura delle attività per emergenza COVID -19) coloro che ne hanno i requisiti dovranno presentare al Comune, debitamente compilata, entro il 17 agosto 2020 la dichiarazione: “RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI COVID-19 PERIODO CHIUSURA ATTIVITA’” pubblicata sul sito del Comune (www.tadino.it), per ricevere l’avviso di pagamento TARI 2020 già comprensivo della riduzione.

Coloro che non provvederanno a tale adempimento entro il 17 agosto 2020 riceveranno l’avviso TARI 2020 per l’intero importo. In tal caso l’agevolazione potrà, comunque, essere richiesta con le modalità di cui sopra, richiedendo all’Ufficio Tributi di riconteggiare l’avviso.

Si avverte, inoltre, che il tributo relativo all’anno 2020 deve essere versato in due rate di pari importo, scadenti il 30 settembre ed il 31 dicembre.

E’ possibile provvedere al versamento dell’importo dovuto in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

Gli importi dovuti sono indicati negli avvisi di pagamento che verranno spediti all’indirizzo dei contribuenti nel corso del mese di settembre.

Nel caso di mancata ricezione dell’avviso di pagamento è possibile contattare l’Ufficio Tributi per ottenerne una copia.

Il pagamento deve eseguirsi utilizzando i modelli di pagamento F24 allegati all’avviso di pagamento.

“Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato l’Assessore al Bilancio Marco Parlanti – per questo provvedimento che andrà ad aiutare i cittadini senza gravare ulteriormente sulle loro tasche. Il Comune di Gualdo Tadino, pur tra mille difficoltà, decide cosi di venire incontro alle esigenze ed ai bisogni delle attività che a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 in questi mesi hanno dovuto chiudere. Un segnale tangibile di vicinanza alla nostra comunità per cercare di superare il prima possibile questo difficile periodo”.