Gubbio celebra il cielo di Natale con mostra immersiva

Due weekend di scienza, fotografia e meraviglia cosmica

Gubbio celebra – Presentata in Sala Consiliare la mostra “Il cielo di Natale”, un’iniziativa che trasforma l’osservazione astronomica in un viaggio emozionale e culturale. L’evento, promosso dall’associazione “Gubbio sotto le stelle”, si svolgerà al Centro Servizi Santo Spirito dal 12 al 14 dicembre e dal 19 al 21 dicembre, con ingresso gratuito.

Il sindaco Vittorio Fiorucci ha definito la rassegna un’occasione per vivere la città in clima festivo, riscoprendo il cielo come fonte di bellezza e conoscenza. Il presidente dell’associazione, Alessandro Luconi, ha illustrato il programma: la prima fase, dal 12 al 14 dicembre, sarà dedicata a “La meraviglia del cielo”, mentre la seconda, dal 19 al 21 dicembre, si concentrerà su “Le comete messaggere dell’universo”.

Sono previste due conferenze: sabato 13 dicembre e sabato 20 dicembre alle 17:30, con approfondimenti sui fenomeni astronomici e dialogo diretto con il pubblico. La mostra offrirà spazi tematici: esposizione fotografica, sala telescopi, bookshop, esperienze di realtà virtuale e un’area dedicata ai bambini.

Il vicepresidente Antonio Manzo ha ricordato che l’associazione, nata a giugno, conta già 60 iscritti, segno di un entusiasmo crescente verso l’osservazione del cielo. L’assessore alla Cultura Paola Salciarini ha sottolineato il valore divulgativo e culturale dell’iniziativa, capace di intrecciare scienza, stupore e partecipazione.

La città si prepara così ad accogliere due fine settimana di esplorazione cosmica, unendo divulgazione scientifica e spirito comunitario.