Gubbio diventa capitale della danza internazionale

La quinta edizione di Danz’Week evolve in hub professionale

Dal 27 al 30 novembre 2025 la città umbra si prepara ad accogliere la quinta edizione di Gubbio Danz’Week, trasformata quest’anno in un vero Professional Hub. L’evento, nato come festival culturale, si è evoluto in un punto di riferimento internazionale per giovani danzatori, coreografi e professionisti del settore, offrendo audizioni, masterclass, premi e opportunità concrete di inserimento nel mondo del lavoro.

La presentazione ufficiale si è svolta in sala consiliare con il sindaco Vittorio Fiorucci, l’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo e i direttori artistici Cecilia Monacelli e Afshin Varjavandi, che hanno illustrato un programma ricco di contenuti e visioni. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di un progetto capace di connettere studio e professione, mentre l’assessore ha evidenziato il valore del festival come ponte tra sport, arte e formazione.

Il cartellone prevede workshop, seminari, incontri professionali e performance, con il sostegno del Comune di Gubbio, della Fondazione Perugia e di CSEN-Perugia. La giuria internazionale annovera nomi di prestigio come Sidi Larbi Cherkaoui, Michele Merola, Aja Jung, Yohan Stegli e altri protagonisti della scena mondiale.

Tra le novità, borse di studio, premi di produzione e riconoscimenti in denaro, oltre al premio “Miglior Talento Gubbio Danz’Week 2025” che garantirà l’accesso gratuito all’edizione successiva. Il premio “Creazione d’Autore” offrirà invece la possibilità di sviluppare nuove produzioni coreografiche con ospitalità e compenso.

La manifestazione culminerà con il Gala internazionale di domenica 30 novembre, che vedrà sul palco compagnie e talenti selezionati, trasformando Gubbio in un palcoscenico globale di danza, creatività e futuro.