Gubbio DOC Fest, grande affluenza tra musica e cultura locale

Oltre cinquemila visitatori tra eventi, degustazioni e volontari

Si è chiusa con successo straordinario l’undicesima edizione del Gubbio DOC Fest, manifestazione che ha saputo coniugare musica, cultura e promozione del territorio in un calendario ricco e articolato. Oltre cinquemila partecipanti hanno animato le giornate del festival, confermando il crescente apprezzamento della città per iniziative che valorizzano la comunità e il suo patrimonio. Il ruolo dei volontari è stato centrale, assicurando il regolare svolgimento di ogni appuntamento e contribuendo a creare un’atmosfera di condivisione e partecipazione.

Dal 3 al 31 agosto, la rassegna ha proposto eventi dedicati alla cultura, all’arte e alle eccellenze enogastronomiche locali. Sul palco si sono alternati nomi di rilievo del panorama musicale nazionale: Eugenio Finardi il 28 agosto, Coca Puma il 29 e il duo Coma_Cose il 30, offrendo spettacoli che hanno coinvolto pubblico di tutte le età e rafforzato il legame tra musica e territorio. Ogni concerto è stato accompagnato da momenti di approfondimento culturale e occasioni di incontro tra artisti e cittadini.

A chiudere l’edizione, la cena di degustazione “Sapori del territorio: tra tradizione e innovazione”, lungo Via Baldassini, ha accolto 250 persone tra cittadini e staff, proponendo un percorso gastronomico capace di unire ricette storiche e reinterpretazioni contemporanee. Protagonisti della serata sono stati l’Università dei Muratori e il Ristorante Borgo Santa Cecilia con lo chef Alessio Pierini, che ha illustrato tecniche di zero spreco applicate ai piatti tradizionali. Il menù ha incluso 10 finger food, due portate principali e una crostata finale, accompagnate da vini selezionati dalla Delegazione AIS di Gubbio e da cocktail curati dal Martintempo.

La serata è stata arricchita da sottofondo musicale e momenti di riflessione: Davide Vagnarelli, storico membro dello staff, ha sottolineato come la creatività risieda nel dare nuovi significati a ciò che già conosciamo, sintetizzando lo spirito del festival. Lo staff ha ringraziato amministrazione comunale, sponsor, cittadini e associazioni, evidenziando come ogni edizione rinnovi l’impegno nel valorizzare il territorio. Il DOC Fest si conferma un evento di aggregazione, cultura e promozione locale, pronto a sorprendere nuovamente alla prossima edizione.