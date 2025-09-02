Furto in supermercato a Gualdo Tadino, denunciato 44enne

Carabinieri recuperano refurtiva e sequestrano arnesi da scasso

I Carabinieri di Gualdo Tadino hanno denunciato un uomo di 44 anni, residente a Macerata e già noto alle autorità, per furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti da scasso. L’episodio si è verificato in un supermercato del centro cittadino, dove il soggetto ha prelevato diversi generi alimentari di carattere non essenziale, tentando poi di oltrepassare le casse senza effettuare alcun pagamento.

Bloccato inizialmente dal personale addetto alla vigilanza, l’uomo ha mostrato un atteggiamento collaborativo, ma approfittando di un momento di distrazione è riuscito a guadagnare la fuga. L’allarme ha immediatamente attivato i Carabinieri, che hanno avviato le ricerche sulla base della descrizione fornita dagli addetti del punto vendita.

Le pattuglie hanno rintracciato il sospettato poco distante, nelle vicinanze di un altro esercizio commerciale della zona. Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno recuperato l’intera refurtiva, poi riconsegnata al supermercato, e hanno sequestrato arnesi utilizzabili per effrazioni.

Terminate le formalità di rito, il 44enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, dove dovrà rispondere delle accuse formulate a suo carico.