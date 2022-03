“Healing Concert”: sabato sera la lirica torna al Teatro Comunale di Gubbio

Si intitola “Healing Concert” il recital che si terrà sabato 26 marzo alle 21 al Teatro Comunale Luca Ronconi, e che avrà per protagonista il soprano Cristina Park Hyo Kang, che si esibirà sulle note di romanze e brani di musical e sarà accompagnata dal tenore Renato Cordeiro e, al pianoforte, da Marco Boemi.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Gubbio

Un evento che è stato presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Pretorio, reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Accademia musicale internazionale “Vissi d’arte – Vissi d’amore”, la Macocap3 Sas di Massimo Capannelli, i Consulenti finanziari di Gubbio di Banca Mediolanum, in qualità di main sponsor, e il Comune di Gubbio.

Il soprano Cristina Park Hyo Kang torna a Gubbio dopo “All That Puccini” e “All That Puccini 2021”, eventi che hanno riscosso molti consensi e apprezzamenti dal numeroso pubblico presente. “Confermata per sabato sera anche la presenza del regista Cataldo Russo – ha spiegato Massimo Capannelli in conferenza stampa – che ci ha meravigliato in passato per la sua bravura nel raccontare aneddoti su Puccini e che ha saputo illustrare in modo sapiente i pezzi d’opera e di musical che saranno rappresentati”. Di un “appuntamento di alto livello” ha parlato anche il sindaco Stirati, sottolineando come “la lirica sia da sempre a Gubbio particolarmente apprezzata, molto popolare e vissuta. Questa serata è un grande dono alla città, e apre un periodo all’insegna, finalmente, della ripresa dei nostri eventi”.

Dopo lo spettacolo, nel foyer, si terrà anche un momento conviviale, nell’ambito del quale sarà allestita una mostra di quadri e di foulard dell’artista Antonella Maranga, con i dolci del pasticcere Andrea Rossi e i vini dell’azienda agraria Le Thadee.